सरगुजा : सात समंदर पार अमेरिका के टेक्सास डैलास से छत्तीसगढ़ जोसेफ जैकब गौठान देखने के लिए सरगुजा (US citizen praises Gothan of Surguja) आए. जहां उन्होंने गौठान के महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों से मुलाकात की. जोसेफ जैकब ने बताया कि छत्तीसगढ़ की इस योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही साथ गांव में ही रोजगार मिलने से गांवों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी.



गौधन जैसी दूसरी योजना नहीं : जोसेफ जैकब ने कहा कि इस प्रकार की योजना विश्व में कही भी (No plan like Gothan in the world) नहीं है. जहां गोबर खरीदकर ग्राम एवं व्यक्तियों को आर्थिक उपार्जन के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हो. जैकेब ने कहा कि पिछले दो वर्षों से गौठान के बारे में सुनते आ रहा था और गौठान के बारे में जानने के लिए उत्सुक था. सरगुजा जिले के सोहगा गौठान को देखकर पता चला कि ये वाकई में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ गांव से पलायन रोकने में सहायक है.

ये भी पढ़ें- सरगुजा: गौठान में महिलाएं कर रहीं जिमीकांदा की खेती

रोजगार का मिलेगा साधन : गौठान से गांव में ही महिला एवं पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा साधन है. महिलाएं घर से बाहर निकलकर अनेक रोजगार के साधनों से जुड़कर आत्मनिर्भर हो रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ सरकार एवं सरगुजा जिला प्रसाशन द्वारा ग्राम विकास के लिए सराहनीय कार्य किया जा रहा है.