सरगुजा: होली के शोर और सन्नाटे के बीच अंबिकापुर शहर में चोरों ने जमकर उत्पात (Thefts during Holi in Ambikapur ) मचाया है. चोरों ने सामान्य लोगों और व्यवसायियों के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम तो दिया ही है लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार सरगुजा राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम (Theft at house of Rajya Sabha MP Ramvichar Netam) के शासकीय आवास को भी चोरों ने नहीं छोड़ा. चोरों ने सांसद नेताम के बंगले में मुख्य गेट पर लगे ताले को तोड़कर सोने-चांदी के साथ ही हीरे के जेवरों की भी चोरी की है. बड़ी बात यह है सांसद के जिस शासकीय आवास में चोरी हुई है, वह बेहद सुरक्षित माना जाने वाला इलाका है. चारों तरफ आईएएस, आईपीएस और न्यायाधीशों के बंगले हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सांसद का घर ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद की जाए?



कोतवाली और गांधीनगर क्षेत्र में चोरी की वारदात

होली के दौरान शहर के कोतवाली और गांधीनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाएं सामने आई है. ये सभी चोरियां होली की रात ही अंजाम दी गई हैं. रकम के मामले में सबसे बड़ी चोरी शहर के नमनाकला पवार हाउस रोड में व्यवसायी के घर हुई है. जिसमें 12 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरों की चोरी होने का अनुमान लगाया गया है. इससे भी बड़ी चोरी की वारदात शहर के गांधीचौक के पास हुई है. यहां राज्यसभा सांसद और पूर्व गृहमंत्री रामविचार नेताम के घर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया. चोरों ने राज्यसभा सांसद के शासकीय आवास में इस घटना को अंजाम दिया.

सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताले भी ले गए साथ

शहर के गांधीनगर थाना अंतर्गत नमनाकला पावर हाउस रोड निवासी चंद्रसेन तिवारी के घर भी चोरी हुई है. चंद्रसेन तिवारी होली का त्यौहार मनाने के लिए पैतृक गांव झारखंड के नगर उटारी गए हुए थे. 19 मार्च की सुबह पड़ोसी ने उन्हें घर में चोरी की सूचना दी. चोरों ने घर के कमरे में दीवान के अंदर रखे सोने-चांदी के जेवरों को पार कर दिया था. व्यवसायी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.