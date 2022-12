नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह

वैशाली: बिहार के वैशाली में नगर पंचायत चुनाव (Bihar Municipal Election 2022) के लिए पहले चरण का मतदान शुरु (Voting begins for Nagar Panchayat Election) हो गया है. पहले चरण में जिले के हाजीपुर, लालगंज और महुआ में मतदान चल रहा है. नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरु हो (Voting for Nagar Panchayat elections in Vaishali) गई है जो शाम 5 बजे तक चलेगी. सुबह सुबह ठंड के बावजूद मतदाता लंबी-लंबी कतारों में खड़े दिखें. इस दौरान महिलाओं में खासी उत्लाह दिख रहा है.

फर्स्ट टाइम वोटर और वयोवृद्ध में दिख रहा है उत्साह: नगर निकाय चुनाव को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर और वयोवृद्ध में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है. जिले के तीन नगर परिषद में मतदान जारी है. हाजीपुर, लालगंज और महुआ के 277 बूथों पर 2 लाख 14 हजार 591 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली थी. हाजीपुर नगर परिषद के पिंक बूथ और आदर्श बूथ पर जिला प्रशासन की ओर से खास तैयारी की गई है.

"हमने वोट इसके लिए दिया है कि जिसको वोट दिए हैं. वह जीत जाए और हम लोग का मुद्दा यह है कि जो जीत कर के आए वो अच्छा काम करें. आज वोट डालने से बहुत अच्छा लगा. यह मेरा फर्स्ट वोट है. पहली बार मतदान देख कर बहुत खुशी हो रही है" - हिना प्रवीण, फर्स्ट टाइम मतददाता

मतदान केन्द्रों की होगी वेबकास्टिंग : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हाजीपुर, लालगंज और महुआ नगर परिषद चुनाव क्षेत्रों के पांच-पांच मतदान केंद्रों की पूरी प्रक्रिया की वेबकास्टिंग कराने की व्यवस्था की गई है. वहीं मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. यह नियंत्रण कक्ष चुनाव के दिन सुबह से रात तक खुला रहेगा. नियंत्रण कक्ष में दर्जन भर से अधिक अधिकारियों और कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.जहां मतदान से संबंधित जानकारियां दी जा सकती है. जिसके बाद उसपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. यह भरोसा जिलाधिकारी यशपाल मीना के द्वारा दिया गया है.

