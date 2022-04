वैशाली: बिहार में इन दिनों आर्थिक अपराध इकाई के साथ ही निगरानी विभाग भी काफी सक्रिय है. विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. मुजफ्फरपुर के मुसहरी ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर संतोष कुमार के खिलाफ आय से अधिक का मुकदमा दर्ज (Disproportionate Assets Case Against MO Santosh Kumar) होने पर निगरानी पटना की दो टीमों ने एक साथ इस अधिकारी के घर पर छापा मारा (surveillance department raid in Vaishali). जिसमें से एक टीम मुजफ्फरपुर के आवास और दूसरी टीम ने हाजीपुर में छापेमारी की. निगरानी की छापेमारी में एमओ के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोने के जेवरात (Cash and gold recovered from MO residence) और कई बड़े शहरो में निवेश की गई अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं.

ये भी पढ़ें- भागलपुर: एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर विजिलेंस के छापे में भारी मात्रा में कैश के साथ निवेश के दस्तावेज बरामद

एमओ संतोष कुमार के आवास पर निगरानी का छापा: वैशाली के नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा कॉलोनी निवासी एमओ संतोष कुमार के आवास पर निगरानी की टीम छापेमारी (Surveillance Department Raid on MO Santosh Kumar residence) कर रही है. छापेमारी में उनके घर से 12.50 लाख की नकदी और 1 किलो स्वर्ण आभूषण बरामद किया गया है. इसके साथ ही बैंक अकाउंट में जमा 90 लाख रुपये के कागजात और दिल्ली, मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. कई घंटे से उनके हाजीपुर स्थित आवास पर छापेमारी जारी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि संतोष कुमार के यहां संपत्ति से जुड़े अन्य कागजात अभी मिल सकते हैं.

नकदी समेत करोड़ों के निवेश के दस्तावेज बरामद: वहीं, एमओ संतोष कुमार के यहां छापेमारी कर रहे निगरानी विभाग के डीएसपी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति का मामला मुजफ्फरपुर के एमओ संतोष कुमार पर दर्ज था. जिसके आलोक में उनके मुजफ्फरपुर और हाजीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की गई है. हाजीपुर स्थित आवास पर 1 किलो स्वर्ण आभूषण के अलावे 12.50 लाख की नकदी बरामद की गयी है. 90 लाख रुपये उनके बैंक खाते में जमा हैं. इसके साथ ही दिल्ली, गुड़गांव और मुजफ्फरपुर में कॉम्पलेक्स और दुकान सहित अन्य संपत्ति का पता चला है.

ये भी पढ़ें- पटना में कार्यपालक अभियंता हरेकृष्ण प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी, 50 लाख कैश बरामद

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP