वैशाली: टीवीएस बाइक एजेंसी के मालिक नीरज कुमार झा हत्याकांड (Neeraj Kumar Jha Murder Case) का पुलिस ने खुलासा किया है. बदमाशों ने लूट के इरादे से व्यवसायी को गोली मारी थी (Businessman Was Shot). इस मामले में पुलिस ने हथियार के साथ पांच अपराधियों को गिरफ्तार (Five Criminals Arrested with Weapons) किया है. गिरफ्तार किये गये अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 7 गोली और 1 बाइक बरामद की है. हालांकि इस घटना में शामिल चार अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. जिनकी धर-पकड़ के लिए छापेमारी जारी है.

इस मामले में पुलिस का कहना है कि बाइक एजेंसी के मालिक नीरज कुमार झा धनतेरस की रात्रि शोरुम बंद होने के बाद घर लौटे. अपराधियों को यह अंदेशा था कि धनतेरस के मौके पर बाइक की बिक्री होने के बाद नीरज कुमार झा मोटी रकम लेकर अपने घर लौट होंगे. इसी नीयत से अपराधियों ने नीरज कुमार को लूटने और उनकी हत्या करने की योजना बनाई और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना में 9 अपराधी शामिल थे.

पुलिस के मुताबिक, नीरज कुमार झा जब घर लौटे तो उनके पास पास पैसे नहीं थे. अपराधियों ने नीरज कुमार झा से रुपए की मांग की और नहीं देने पर उनकी मोबाइल लूट ली और उन्हें गोली मार दी. गोली लगने से वह अपने घर के कैंपस में खून से लथपथ गिर गए. जिसके बाद उन्हें पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.

सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड उसी इलाके का रहने वाला है. जिसने पैसे के खातिर लूट और हत्या की साजिश रची. इसके लिए अपने 9 साथियों को इस कांड में शामिल होने के लिए इकट्ठा किया. उन्होंने बताया कि नीरज कुमार झा दिघी स्थित अपने बाइक एजेंसी से जब घर के लिए चले तो वहां पहले से तैनात दो अपराधियों ने अपने दो साथियों को जो गांधी चौक पर तैनात थे, उन्हे इसकी सूचना दी. जिसके बाद गांधी चौक वाले अपराधियों ने शूटरों को नीरज कुमार झा के घर पहुंचने की जानकारी दी. इस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया.

