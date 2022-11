पटनाः एनसीआरबी-2021 (National Crime Records Bureau) की रिपोर्ट अनुसार बिहार में हर दिन 20 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसे में हो रही है. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक पैदल चलने वाले लोग बिहार में सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं. यानी पैदल यात्रियों की सबसे अधिक जान बिहार की सड़कों पर जा रही है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में सड़क हादसे में 27 लोगों की मौत हो गयी. इसमें रविवार की रात वैशाली में हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत भी शामिल है.

अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दियाः एक तेज रफ्तार ट्रक ने रविवार को महनार मोहद्दीनगर एसएच पर स्थित ब्रह्मस्थान के पास कुछ लोग भुइयां बाबा के पूजा के दौरान नेवतन पूजा कर रहे थे. इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दिया जिसमें 8 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई. हालांकि 12 लोगों की मौत की अभी अधिकारीक पुष्टी नहीं हुई है. सिर्फ 8 लोगों की ही मौत की पुष्टी हो सकी है. घटना में घायल हुए लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों की भीड़ को रौंदते हुए ट्रक घटनास्थल पर ही पलट गया और ट्रक ड्राइवर वाहन में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. बाद में मौके पर पुहंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया

वैशाली में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौतः वैशाली जिला के महनार में सड़क हादसे में 12 लोगों की हुई मौत का अभी मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लालगंज-हाजीपुर मार्ग के चांदी धर्मसंघ के समीप एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. घटनास्थल पर ही बाइक पर सवार पिता और उनके इकलौते पुत्र की मौत हो गयी. जानकारी के अनुसार घटारो दक्षिणी पंचायत के ज्वाला सिंह उर्फ बेरासी सिंह की मेडिकल दुकान हरौली में है. रविवार की रात वे अपने 21 वर्षीय बेटे ऋतिक कुमार के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. इस दौरान चांदी गांव के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी.

गोपालगंज में अनियंत्रित पिकअप ने मां-बेटी को रौंदा: गोपालगंज में अनियंत्रित पिकअप ने मां-बेटी को रौंद (Pickup crushed mother And daughter in Gopalganj) दिया है, जिसमें बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के मिश्र बतरहा गांव के पास की है. पिकअप के धक्का मारने से बाजार जा रही दोनों मां-बेटी सड़क किनारे खेत में जा गिरी. मौके पर गस्त कर रही स्थानीय पुलिस की नजर खेत में गिरी मां बेटी परी जिसके बाद तुरंत ही दोनों को उठाकर हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

सिवान में बिजली के पोल से टकराई बेकाबू कारः सिवान में भीषण सड़क हादसा हुआ है. जहां बिजली के पोल से तेज रफ्तार स्कोर्पियो के टकराने से तीन लोगों की मौत (Three people burnt to death after car collided with electric pole) हो गई. बताया जा रहा है कि पोल से टकराने के बाद स्कोर्पियो में आग लग गई. जिसमें स्कोर्पियो सवार तीनों लोग जिंदा जल गए. घटना सराय ओपी थाना क्षेत्र के निजामपुर गांव के पास का है.

मुंगेर में शादी समारोह के दौरान पंडाल में घुसा ट्रकः बिहार के मुंगेर जिले के बरियापुर थाना क्षेत्र में (Accident In Munger) शादी समारोह में उस वक्त मातम का मौहल बन गया, जब एक ट्रक बेकाबू होकर पंडाल में घुस गया. जिसमें पंडाल में सो रहे एक बुजुर्ग की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं, उसका बेटा और दो पोते घायल हुए हैं. तीनों को बेहतर इलाज के लिए मुंगेर रेफर किया गया है.

खगड़िया में ससुर-दामाद को कार ने कुचलाः खगड़िया में बड़ा सड़क हादसा (road accident in Khagaria) हुआ है. जहां स्कॉर्पियो और बाइक की भिड़ंत (scorpio and bike collision in Khagaria) में दो बाइक सवार की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि दोनों मृतक ससुर दामाद थे. मृतक निरंजन सिंह अपने दिवंगत पिता का दाह संस्कार करके अपने गांव तेलिहार लौट रहे थे. घटना खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के ठेरवा गांव के पास की है.

मधुबनी में दो बाइक सवार की मौतः झंझारपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली महेशपुरा कट के पास एनएच 57 पर तेज रफ्तार से जा रही अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार दो युवक की सड़क हादसे में मौत हो गयी. मृतक युवक की पहचान झंझारपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद झंझारपुर भंडारी टोला निवासी प्रमोद चौधरी के पुत्र प्रवेश कुमार चौधरी और रघुवीर चौधरी के पुत्र धर्मवीर चौधरी के रूप में हुई है. दोनों युवक बाइक से घर लौट रहे थे. इस बीच अज्ञात बड़ी वाहन ने कुचलते हुए निकल गया.

बेगूसराय में वैन ने स्कूटी सवार काे कुचलाः एक स्कूटी पर दो दोस्त बेगूसराय से कावर झील घूमने के लिए लिए जा रहे थे. महुआ मोड़ के समीप गढ़पुरा की तरफ से आ रही एक पिकअप वैन ने स्कूटी सवार को कुचल दिया. हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है. बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतक की पहचान मधुबनी जिला निवासी अजय झा के 18 वर्षीय पुत्र हिमांशु कुमार के रूप में हुई है.

नवादा में ऑटो पलटने से एक की मौतः जिले के नरहट थानाक्षेत्र अन्तर्गत हजरतपुर मीनापुर पथ पर गंगटा नदी के पास एक ऑटो के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. मृतका की पहचान चिंता देवी के रूप में की गयी. चिंता देवी के पति महेंद्र चौधरी ने बताया कि पत्नी टेंपो पर सवार होकर हजरत पुर से शेखपुरा बाजार जा रही थी. इसी दौरान गंगटा के पास नवनिर्मित पुल के पास टेंपो पलट गई.

कटिहार में एक की मौतः कटिहार में ट्रक ने सड़क किनारे खड़े किशोर को रौंद दिया. हादसे में पीड़ित की मौत हो गयी. घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र ( Kodha Police Station) के सिमरिया इलाके का है. बताया जाता है कि किशोर सड़क किनारे खड़े होकर रास्ता पार करने का इंतजार कर रहा था कि अचानक तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने किशोर को रौंद डाला. हादसे के बाद ट्रक का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया.

बिहार में ओवरस्पीडिंग से सबसे ज्यादा हदसाः पिछले वर्ष बिहार में सड़क हादसों के कुल 9553 मामले सामने आये. 7660 की मौत हुई. दो पहिया वाहनों से हुई दुर्घटनाओं में 2749 लोग घायल हुए और 2657 की मौतें हुईं. वहीं ट्रक की टक्कर से 126 लोग मारे गए तो बस से हुई दुर्घटना 71 की मौत हुई. एसयूवी, कार और जीप से हुई दुर्घटनाओं में 504 लोगों की मौतें हुईं. आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा हादसा ओवरस्पीडिंग के कारण होते हैं. एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में बिहार में ओवरस्पीड की वजह से 2886 हादसे हुए, जिसमें 2284 लोगों की मौत हो गयी. वहीं की वजह से शराब 51 हादसे हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गयी. रांग साइड के 1134 मामले में 903, मोबाइल फोन की वजह से 113 हादसे में 92 और अन्य कारणों से 5369 हादसे में 4369 लोगों की मौत हो गयी.