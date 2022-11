वैशालीः बिहार के वैशाली में आज बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है. तेल की चोरी के खेल में तीन लोगों की जान गई है. एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से जूझ रहा है. वैशाली के गोरौल में तेल टैंकर सड़क पर फटने (petrol tanker blast in Vaishali) से तीन लोगों की मौत (many people died in Vaishali) हो गई है . वही तेल टैंकर विस्फोट का काला सच स्थानीय लोगों ने बताया है. तेल टैंकर का लॉक उखाड़ कर तेल की चोरी की जाती है, फिर बेल्डिंग कर दिया जाता है.

तेल टैंकर विस्फोट का काला सच: वैशाली के गोरौल में हुए तेल टैंकर विस्फोट का काला सच स्थानीय लोगों ने बताया है. लोगों ने बताया कि तेल चोरी के लिए तेल टैंकर के लॉक को तोड़ दिया जाता है जिसके बाद उसमें से तेल चोरी कर ली जाती है. फिर लॉक की बेल्डिंग कर ठीक करवा दी जाती है. इस पूरे काम में पूरा गिरोह सक्रिय है.

पुलिस की मिलीभगत से होती है तेल चोरी: स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि यह काम पुलिस की मिलीभगत से होता है. पुलिस की हिस्सेदारी पहुंचा दी जाती है. इसी तोड़े गए लॉक की बेल्डिंग की जा रही थी, जब टैंकर के अंदर गैस बनने से ब्लास्ट कर गया. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई साथ ही कई लोग घायल हुए हैं.

"लॉक उखाड़कर टैंकर से तेल की चोरी होती है. तीन से चार जगहों पर यह चोरी की जाती है. इसमें प्रशासन भी पैसा लेता है तेल कटवाने का. प्रशासन की गाड़ी लगी होती है और तेल कटता है. इसी दौरान जो लॉक उखाड़ा जाता है उसी की वेल्डिंग कराने आया था जो यह घटना हुआ है." - सन्नी कुमार, स्थानीय





