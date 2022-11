वैशालीः बिहार के वैशाली में हादसों का दौर जारी है. आज बुधवार को तेल टैंकर फटने (petrol tanker blast in Vaishali) से तीन लोगों की मौत (Three people died in Vaishali) हो गई है. कई जख्मी हैं, जिनमे एक की हालत गंभीर बनी हुई है. वैशाली के गोरौल महुआ टैंकर विस्फोट इतना जबरदस्त था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हों गए. उनकी आत्मा तक सिहर उठी. काफी देर तक तो लोग किंकर्तव्यविमूढ़ होकर हादसा और उसके बाद हुए भगदड़ को देखते रहे.

3 किलोमीटर दूर तक टैंकर विस्फोट की सुनाई दी थी आवाज.

3 किलोमीटर तक टैंकर विस्फोट की सुनाई दी आवाज: टैंकर विस्फोट कितना भयानक था कि करीब 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी. इस विषय में स्थानीय चश्मदीद दुकानदार मुकेश कुमार और संतोष कुमार ने बताया. लोकल खाना और नाश्ते की दुकान चलाने वाले मुकेश इस घटना के चश्मदीद गवाह है उन्होंने बताया कि घटना हुआ उसमें दुकान पर थे जिस तरह बम फटता है उसी तरह आवाज हुआ और देखें कि तीन तरफ तीन आदमी गिरा और टैंकर जो है वह फट करके ऊपर की ओर 200 फीट ऊपर जाकर रोड पर गिर गया.

तीन लोगों की हुइ दर्दनाक मौत: टैंकर विस्फोट होने के बाद उस पर भगदड़ हो गया और लोग भागना शुरू किया. कुछ देर बाद देखें तो तीन जगह तीन आदमी गिरा हुआ था. एक गांव के ही वकील साहनी है एक रोशन है जो गांव के हैं वह गिरे हुए थे. वह हाजीपुर अस्पताल गए है जो घायल हैं उनका स्थिति गंभीर है. एक आदमी का पता नहीं चल रहा है उसका सिर कहां चला गया और एक का सिर फटा हुआ था, पैर टूटा हुआ है. एक और का इसी ढंग का हाल है. बम से भी ज्यादा भयानक हुआ था



पेट्रोल अनलोड करके आया था टैंकरः वहीं, इस विषय में स्थानीय मुन्ना भगत ने बताया कि एक तेल टैंकर कहीं से आकर खड़ी हुई थी. उसी टंकी फटा है तीन आदमी की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं. टैंकर फटने से आवाज बहुत भयानक हुई थी. बताया जा रहा है कि पेट्रोल अनलोड कर टैंकर कहीं से आया था और वहां पर खड़ा था. जिसके कुछ देर बाद ही अचानक ब्लास्ट हो गया.





"इतना जबरदस्त विस्फोट था कि 100 फीट के करीब गाड़ी उछल गया था काफी जोरदार आवाज हुआ था. यह तेल के टैंकर का ब्लास्ट था काफी दूर तक लोगों को इसकी आवाज सुनाई पड़ी करीब 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज गई है. उस टैंकर में मिस्त्री काम कर रहा था ड्राइवर खलासी वही पर था जो देखकर काम करवा रहा था जब यह हादसा हुआ" :- संतोष कुमार, स्थानीय दुकानदार.

