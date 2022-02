सिवान: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liqour Ban In Bihar)है, बावजूद पूरे बिहार में शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Bihar)धड़ल्ले से की जा रही है. ताजा मामला सिवान के नवतन थाना इलाके की है. जहां, बिहार और यूपी के बॉर्डर इलाके में नवतन थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था जिसमें बाइक सवार दो शराब तस्करों (Two Liquor Smuggler Arrested In Siwan)गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार दोनों तस्करों ने शराब की फ्रूटी पैक को पूरे शरीर में टेप लगाकर चिपका रखा था.

बता दें कि, यूपी और बिहार के सीमा पर नवतन थाना की पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इस दौरान दो युवक पुलिस को देख कर भागने लगे तभी नवतन थाना के एसआई विजय यादव ने सिपाहियों के साथ दौड़कर दोनों को पकड़ लिया. पकड़े गए दोनों युवक बाइक पर सवार थे. इन दोनों तस्करों ने पूरे बदन में टेप लगाकर शराब की फ्रूटी पैक को चिपका रखा गया था. गिरफ्तार दोनों तस्करों की पहचान अजय कुमार यादव और पप्पू यादव के रूप में हुई है. दोनों करही खुर्द बसंतपुर के रहने वाले हैं. फिलहाल पुलिस दोनों तस्करों को थाने लाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.







दरअसल, सिवान जिले का नवतन थाना उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से काफी नजदीक है. इस वजह से इलाके में अक्सर शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को नवतन थाना की पुलिस ने फिर से दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान सिर्फ शराब की फ्रूटी पैक बरामद की गई है. फिलहाल बरामद शराब की कीमत का पता नहीं चल पाया है लेकिन पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

