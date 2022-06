सिवान: बिहार के सिवान ( Loot In CSP Of SBI In Siwan) में बेखौफ अपराधियों ने एक और बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. हथियार के बल पर अपराधियों ने 3 लाख 50 हजार की लूट की और आसानी से चलते बने. आपको बता दें कि सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के जामो थाना क्षेत्र के बहादुरपुर बाजार स्थित स्टेट बैंक (Robbery from Bahadurpur market siwan) के सीएसपी का यह मामला है. 6 की संख्या में सशस्त्र अपराधियों ने सोमवार को दिन दहाड़े 3 लाख 50 हजार रुपये रिवाल्वर का भय दिखाकर लूट लिए.

बैंक से लूट: घटना के संबंध में बताया जाता है कि बड़हरिया थाना क्षेत्र के कोइरीगांवा निवासी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर देवराज चौधरी के पुत्र व बहादुरपुर स्थित सीएसपी के संचालक राजू कुमार चौधरी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया. दो बाइक पर आये छह बदमाशों ने हथियार के बल पर तीन लाख 50 हजार रुपये लूट लिए और डुमरी की ओर निकल गये.

दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग: बताया जाता है कि दो बाइक पलसर व ग्लैमर पर सवार होकर छह अपराधी पहले खाता खुलवाने के बहाने सीएसपी पर पहुंचे. उन्होंने सीएसपी संचालक राजू चौधरी से पहले खाता खोलने के बारे में पूछताछ की. उसके बाद सीएसपी में लगे सीसीटीवी कैमरे को उखाड़कर फेंक दिया, फिर अपराधी चले गये. उसके थोड़ी देर बाद फिर दुबारा अपराधी आए और बैंक के बाहर एक राउंड फायरिंग (firing in siwan) की. जिससे ग्राहक व बाजारवासी दहशतजदा हो गये व वहां से भाग गये.

सीएसपी के अंदर भी फायरिंग: सीएसपी के अंदर घुसने पर अपराधियों ने दो राउंड फायरिंग की. उसके बाद अपराधियों ने सीएसपी संचालक राजू चौधरी की कनपटी पर रिवाल्वर सटाकर दिया और काउंटर से डेढ़ लाख रुपये व सेफ से दो लाख रुपये लेकर बहादुरपुर-चाड़ी रोड होकर फरार हो गये. जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई. दिन दहाड़ें हुई इस वारदात से लोगों में भय का माहौल है.

क्या कहा सीएसपी संचालक ने: आपको बता दें कि सीएसपी संचालक राजू चौधरी ने बताया कि सभी अपराधी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आये थे. सीएसपी से साढ़े तीन लाख रुपये की लूट की सूचना मिलते ही महाराजगंज के एसडीपीओ पोलस्त कुमार, इंस्पेक्टर बालेश्वर राय, बड़हरिया थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर, जामो थाना के पीएसआइ कुमार गौरव, गोरेयाकोठी थानाध्यक्ष रणधीर कुमार आदि ने बहादुरपुर बाजार पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

पुलिस कर रही मामले की जांच: सीएसपी के सीसीटीवी कैमरा नोच डालने के बाद पुलिस पदाधिकारियों ने एसडीपीओ पोलस्त कुमार के नेतृत्व में बहादुरपुर बाजार स्थित हैप्पी मॉल में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. हालांकि सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों के चेहरों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रही है. फिर भी पुलिस पदाधिकारियों को भरोसा है कि वे जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे.

हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी: प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों ने आते ही दहशत फैलाने के लिए तीन राउंड गोलियां चलायीं. फायरिंग से सीएसपी संचालक सहित बाजारवासी भयभीत हो गये. डर के मारे किसी ने शोरशराबा नहीं किया,सभी चुप हो गए. जब सभी दहशतजदा हो गये तो अपराधियों ने सीएसपी के काउंटर व सेफ से पैसे निकाल लिया. अपराधी हथियार लहराते हुए आराम फरार हो गये. इस संबंध में अभी पुलिस कुछ भी बताने से इंकार कर रही है. लेकिन पुलिस का कहना है कि तमाम लुटेरों की पहचान की जा रही है. बाइकों के रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान की जा रही है.

सीएसपी संचालकों का सीएसपी बंद रखने का ऐलान: इस लूट के संदर्भ में भी बताया जाता है कि सीएसपी संचालक राजू चौधरी स्टेट बैंक के बड़हरिया मेन ब्रांच से पैसे लेकर चलने के साथ ही अपराधियों ने उनका पीछा किया था. लेकिन अपराधियों को रास्ते में लूटने की उपयुक्त जगह नहीं मिली इसलिए अपराधियों ने सीएसपी पहुंचकर लूट की घटना को अंजाम दिया. इधर सीएसपी संचालकों का कहना है कि प्रशासनिक दृष्टि से कोई सुरक्षा नहीं मिलती है. उन्होंने कहा कि इस लूट के मामले में जबतक कार्रवाई नहीं होती है, तो तब तक सभी सीएसपी संचालक सीएसपी बंद रखेंगे.

