वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में (Crime In Vaishali) इन दिनों क्राइम अनकंट्रोल हो गया है. पुलिस बेलगाम अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है. ताजा मामला वैशाली थाना क्षेत्र के मदरना गांव की है. जहां बैखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूटपाट के दौरान गोली (Shot During Loot In Vaishali) मारकर फरार हो गये. घायल व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक स्वर्ण व्यवसायी साइकिल से जा रहे थे. इसी दौरान अपराधियों ने लूटपाट के दौरान सरेआम गोली मारकर फरार हो गये.

स्वर्ण व्यवसायी को लूट के दौरान मारी गोली

ये भी पढ़ें : VIDEO: मुजफ्फरपुर में रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल

अपडेट जारी है...