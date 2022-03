सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में महिला और नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध (Crime against women in Sitamarhi) और दुष्कर्म का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला नानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. जहां बाजार जा रही एक नाबालिग लड़की के साथ अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर अश्लील हरकत की और दुष्कर्म करने का प्रयास (molestation with Teenager in Sitamarhi) किया. नाबालिग ने शोर मचाते हुए किसी तरह अपराधियों के चंगुल से भागकर खुद को बचाया और घर लौटकर परिजनों की जानकारी दी. इसके बाद परिजनों ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, नानपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी सोमवार को मवेशी के लिए अकेले दाना पिसवाने बाजार जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार चार युवकों ने पहले उसको रोका. इसके बाद पिस्तौल का भय दिखाकर नाबालिग से अश्लील हरकतें करने लगे और दुष्कर्म करने के लिए उसको पकड़ खेत में ले गए. इस दौरान किशोरी शोर मचाने लगी. जिससे चारों युवक सहम गये और मौका पाकर वह किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाते हुए भाग निकली.

इस घटना के बाद से पीड़ित किशोरी काफी डरी हुई है और उसका रो-रोकर बुरा हाल है. इस मामले को लेकर पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. पीड़ित परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है.

