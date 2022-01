सीतामढ़ी: बिहार के (Crime in Sitamarhi) सीतामढ़ी में दो गुटों में चाकूबाजी (Knife Shooting in two Groups in Sitamarhi) में एक की मौत हो गई. जिले के पुपरी प्रखंड के आवापुर में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में जमकर चाकूबाजी हुई. इस घटना में शिकार मुखिया के भाई एवं मदरसा शिक्षक जख्मी हो गए, उनको इलाज के लिए आनन-फानन में पुपरी पीएचसी में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना से आक्रोशित लोगों ने पुपरी सीतामढ़ी पथ को आवापुर में घंटों जाम कर दिया. नाराज लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया. जानकारी के अनुसार पूर्व के विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा था. एक स्कूल के संचालक के साथ नोकझोंक हुई थी. इसी के बाद रास्ते में हिंसक झड़प हुई, जिसमें मदरसा शिक्षक अबु नसर की मौत हो गई. वो आवापुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया के भाई थे. चाकूबाजी की इस घटना में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों का इलाज स्थानीय पीएससी में चल रहा है. हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क का घेराव किया. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. मृतक पुपरी प्रखंड के आवापुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया मो. जकाऊल्लाह उर्फ जक्की का छोटा भाई है जो 609 कोटि के मदरसा शिक्षक थे. परिजनों ने कहा कि चाकूबाजी के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई है. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक दिलीप राय पीएससी पहुंचा और मामले की जानकारी ली. साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय विधायक ने लोगों को समझा-बुझाकर किसी तरह सड़क से जाम हटवाया.

