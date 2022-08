छपराः बिहार के सारण जिले के गरखा में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के अधार पर बुधवार को एक ट्रक से भारी मात्रा (Liquor Laden truck recovered in Chapra) में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त की. ट्रक पर उजले रंग का पाउडर लदा हुआ था लेकिन इसके नीचे विदेशी शराब के कई कॉर्टन को छिपाकर रखी गई थी. ये शराब गड़खा बाजार के चिरांद रोड स्थित चांडाल चौक से बरामद की गई. साथ जही दो (two arrested with Liquor in chapra) लोगों को गिरफ्तार किया गया.





5877 लीटर विदेशी शराब बरामदः इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि ट्रक से 661 कॉर्टन में 5877 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है. ट्रक के साथ चालक और उप चालक को भी पकड़ लिया गया. दोनों पंजाब के रहने वाले बताए जाते हैं. पुलिस के मुताबिक शराब लदा ट्रक पंजाब से आ रहा था और बेगूसराय की तरफ जा रहा था. इसी बीच चांडाल चौक के पास ट्रक को जब्त कर गड़खा पुलिस की मदद से उसे थाने लाया गया.





मामले की जांच में जुटी पुलिसः फिलहाल पुलिस तस्करों का ब्यौरा जुटाने में लगी है, बरामद शराब के ट्रक मालिक समेत चालक पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. आपको बता दें कि बिहार में 2016 से ही शराबबंदी है और उसके बाद भी बड़ी मात्रा में अन्य प्रांतों से बिहार में शराब लाई जा रही है और शराब माफियाओं के लिए बिहार हब बना हुआ है.