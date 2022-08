जमुई: बिहार के जमुई में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है. यहां एक व्यक्ति को कार से शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया (Liquor Ban In Bihar) है. उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब झारखंड से लखीसराय लाया जा रहा है. जिसके बाद मद्य निषेध थाना के समीप वाहन जांच अभियान (Raid On Liquor Smuggler In Jamui) चलाया. इसी दौरान एक कार आती दिखायी दी. पुलिस ने रूकने का इशारा किया लेकिन वह भागने का प्रयास करने लगा. जिसके बाद टीम ने फिल्मी स्टाइल में पीछाकर कार चालक को दबोच लिया.

कार लेकर भागने का प्रयास: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी की एक कार से विदेशी शराब की एक बड़ी खेप जमुई के रास्ते लखीसराय जाने वाली है. उत्पाद विभाग की टीम ने शहर के मद्य निषेध थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया. जांच के दौरान एक कार को उत्पाद विभाग की टीम ने रुकने का इशारा किया लेकिन कार सवार उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देकर जमुई शहर की ओर फरार हो गया. ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम ने उस कार का पीछा करना शुरू किया.

कार में सवार दो लोग हुए फरार: जमुई शहर के अंदर कचहरी चौक सहित विभिन्न इलाकों में कार चालक इधर-उधर बचने की फिराक में गाड़ी को भगाता गया. आखिरकार उत्पाद विभाग की टीम ने उस गाड़ी को कृष्ण पट्टी मोहल्ले में साईं मंदिर के समीप पकड़ लिया. गाड़ी पर 3 व्यक्ति सवार थे, मौका देख कर कार सवार तीनों व्यक्ति कार को छोड़कर फरार हो गया. जिनमें से एक को उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ लिया. जबकि दो भागने में सफल हो गए. कार में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ.

जब्त शराब की कीमत 90 हजार: कार से 7 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ. जिसकी कीमत लगभग 90000 आंकी गयी है. शराब तस्कर झारखंड से शराब की खेप लेकर लखीसराय जा रहे थे. इस मामले में उत्पाद अधीक्षक संजीव ठाकुर ने बताया कि कार को जप्त कर गिरफ्तार शराब तस्कर निरंजन कुमार को मध निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है. बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. बावजूद इसके दूसरे राज्यों से शराब तस्करी कर खरीद-बिक्री का अवैध धंधा किया जा रहा है.