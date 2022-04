सारण: सारण में स्वर्ण व्यवसायियों (Loot in Gold Shop At Saran) को लगातार अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है. अपराधियों के सबसे सॉफ्ट टारगेट स्वर्ण व्यवसायी (Criminal Incidents in Saran) और सीएसपी संचालक हैं. इस पर बिहार के वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ( Neeraj Kumar Bablu on crime in saran) ने कहा है कि कानून व्यवस्था में झटका होते रहता है, छोटा-मोटा क्राइम होते रहता है. कहीं भी कोई घटना घटती है तो पुलिस अपना काम करेगी. अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.

पढ़ें- 'छपरा का सांसद मगरूर है..' राजीव प्रताप रूडी पर फूटा स्वर्ण व्यवसायियों का गुस्सा

बोले नीरज बबलू- 'छोटा मोटा क्राइम होते रहता है': नीरज कुमार बबलू से जब पूछा गया कि क्या यूपी और एमपी की तरह यहां भी बुलडोजर चलेगा. इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले से सुशासन स्थापित है. माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहां सुशासन स्थापित है. बेहतर तरीके से बिहार में काम चल रहा है. अपराधियों पर बुलडोजर नहीं कानून अपना डंडा चलाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में हल्का फुल्का झटका होते रहता है. छोटा मोटा क्राइम होते रहता है. बिहार में जहां भी क्राइम होता है, अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है.

"ऐसा नहीं है कि बिहार में गिरती हुई कानून व्यवस्था है. हल्का फुल्का झटका हर जगह होते ही रहता है. छोटा-मोटा क्राइम होते रहता है. बिहार में जहां भी कोई क्राइम होता है, अपराधी की गिरफ्तारी होती है और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे सजा दिलाया जाता है. बिहार में सुशासन स्थापित है और आगे भी रहेगा."- नीरज कुमार बबलू, मंत्री, बिहार सरकार

सारण 1 करोड़ की हुई थी लूट: 28 मार्च 2022 को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था. बंदूक के बल पर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश करीब एक करोड़ रुपये के गहने लूटकर फरार हो गए. छह की संख्या में आए लुटेरों ने डायमंड और सोने के गहनों को झोले में भरा और जब तक लोग कुछ कर पाते घटना को अंजाम दे दिया. पूरा मामला छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के काशी बाजार का है. जानकारी के अनुसार, लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी.

स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग: इस घटना के बाद बुधवार को भी अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया. सारण के मरोड़ा थाना अंतर्गत ओल्हनपुर बाजार में बुधवार की देर शाम दुकान बंद करते समय बाइक सवार तीन अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery from Businessman in Saran) के इरादे से गोली चलायी. गोली उनके सिर के पास से निकल गयी, लेकिन छर्रा उनके सिर में लग गया. जिससे वह लहुलूहान हो गये. इसके बाद बदमाश एक लाख के जेवर उठा ले गये. वहीं एक और घटना में मरहौरा के एक स्वर्ण व्यवसाई के स्टाफ की गोली लगने से मौत भी हो चुकी है.

सच्चिदानंद राय को सिग्रीवाल का जवाब: वहीं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से जब उनके खिलाफ सच्चिदानंद राय के महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ने का प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इसमें काफी देर है और जब समय आएगा तो इस विषय में बात की जाएगी. बहुत समय है. हमें किसी से कोई कड़वाहट नहीं है. भाजपा का कार्यकर्ता मधुर संबंध बनाकर पार्टी और समाज के लिए काम करता है. सच्चिदानंद राय को मैं न तो सलाह देने की स्थिति में हूं और ना ही कोई आवश्यकता है.

पढ़ें- '2024 में लड़ेंगे महाराजगंज से लोकसभा चुनाव, सांसद सिग्रीवाल की गंदी राजनीति का होगा अंत'- MLC सच्चिदानंद राय

MLC सच्चिदानंद राय ने किया है सिग्रीवाव को चैलेंज: सच्चिदानंद राय ने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ ताल ठोंकते हुए कहा था कि 'बिहार और सारण के हक में कोई निर्णय लेना पड़ा तो मैं लूंगा. महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है. मेरे पास 20 महीने का समय है. 2024 के लिए हमारे पास कैंडिडेट है. मैं हूं या कोई और उम्मीदवार है लेकिन मेरी ओर से कैंडिडेट है. मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं. वर्तमान सांसद के राजनीति का अंत होने वाला है. अगर वो विधायक के लिए लड़ेंगे तो मैं वहां से भी उम्मीदवार दूंगा. अगर वे वार्ड पार्षद के लिए खड़े होंगे तो मैं भी कैंडिडेट दूंगा. गंदी राजनीति करने वालों की राजनीति में कोई जगह नहीं है.'

वीर कुंवर सिंह की जयंती तैयारी को लेकर बैठक: बता दें कि सारण में भारतीय जनता पार्टी वीर कुंवर सिंह की जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी (Preparations to Celebrate Veer Kunwar Singh Birth Anniversary) कर रही है. इसी के तहत शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू और महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एक बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया. इस बैठक में सारण भाजपा के छपरा विधायक डॉ सीएन गुप्ता, अमनौर विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू,, छपरा जिला अध्यक्ष राम दयाल शर्मा समेत कई पूर्व विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे.

पढ़ें- वीर कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाएगी BJP, 75000 तिरंगों के साथ कार्यकर्ता करेंगे अमित शाह का स्वागत

अमित शाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत: मिली जानकारी के अनुसार, आरा के जगदीशपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इस प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कार्यक्रम में बिहार भाजपा ने तिरंगा फहराने के मामले में रिकॉर्ड स्थापित करने का फैसला लिया है. बीजेपी की पचहत्तर हजार तिरंगा फहरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की है. पार्टी की कोर कमेटी में 1,01011 तिरंगे का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. लेकिन मीडिया के समक्ष इसे कम कर 75,000 बताया गया है. पार्टी का मानना है कि कम से कम 75000 लोग तिरंगे के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

पढ़ें- Saran MLC Election: निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद दूसरी बार बने MLC, BJP से बगावत कर लड़ा था चुनाव



पढ़ें- सारण में लूट के दौरान गोलीबारी, स्वर्ण व्यवसायी समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल, पटना रेफर

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP