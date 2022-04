सारण: राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में बेखौफ बदमाश लगातार लूट, हत्या जैसी जघन्य आपराधिक घटनाओं (Criminal Incidents in Saran) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला सारण के मरोड़ा थाना अंतर्गत ओल्हनपुर बाजार का है. जहां बुधवार की देर शाम दुकान बंद करते समय बाइक सवार तीन अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery from Businessman in Saran) के इरादे से गोली चलायी. गोली उनके सिर के पास से निकल गयी, लेकिन छर्रे उनके सिर में लग गयी. जिससे वह लहुलूहान हो गये. इसके बाद बदमाश एक लाख के जेवर उठा ले गये.

ये भी पढ़ें- सिवान में ग्रामीण बैंक से 26 लाख की लूट, प्रत्यक्षदर्शी महिला ने कहा- 'अपराधी बोले चुपचाप बैठो, नहीं तो..'

अपराधियों ने व्यवसायी पर चलायी गोली: बाजार में देर शाम गोली चलने की आवाज सुनकर लोग घायल स्वर्ण व्यवसायी उमेश कुमार गुप्ता की दुकान की ओर दौड़े. लोगों को आता देखकर बाइक सवार अपराधी भाग गये. इसके बाद आनन-फानन में घायल व्यवसायी को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल ले जाया गया. जहां उनका इलाज जारी है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है.

लाखों के जेवर उठा ले गये बदमाश: घायल व्यवसायी ने बताया कि शाम के समय तीन महिला ग्राहक उनकी दुकान पर थी. उनके जाने के बाद वह दुकान बंद करने लगे. इस दौरान बाइक पर सवार तीन अपराधियों ने उन्हें टारगेट करके गोली चलायी. उन्होंने विरोध किया तो हाथ पर चाकू से वार किया. इससे वह घायल हो गये और वे एक लाख के जेवर उठा ले गये. शोर मचाने पर सभी अपराधी फायरिंग करते हुए भाग गये.

स्वर्ण व्यवसायियों में दहशत: बता दें की सारण में अपराधी लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं. विगत एक पखवाड़े के अंदर मरोड़ा के दो स्वर्ण व्यवसायियों लूट की नियत से गोली मारी गई है. इसके साथ ही छपरा के एक स्वर्ण व्यवसायी के यहां लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया. लगातार हो रही घटना से सारण के स्वर्ण व्यवसायियों में काफी दहशत है.

ये भी पढ़ें- सुपौल में बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटे साढ़े 5 लाख के आभूषण

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP