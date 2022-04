सारण: बिहार में इन दिनों क्राइम का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है. बेखौफ अपराधियों (Criminal Incidents in Saran) के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है. अपराधियों के सबसे सॉफ्ट टारगेट स्वर्ण व्यवसायी और सीएसपी संचालक हैं. सारण जिले में बीते कुछ महीनों में कई बड़ी आपराधिक घटनाओं (crime in saran) को अंजाम दिया गया. बीते 28 मार्च को काशी बाजार स्थित पी एन ज्वेलर्स के यहां अपराधियों ने दिनदहाड़े धावा बोलकर लगभग एक करोड़ (gold jewelry of one crore rupees loot in chapra) से ऊपर की लूट की घटना को अंजाम दिया था. सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी (Rajiv Pratap Rudy) गुरुवार को पी एन ज्वेलर्स (P N Jewelers robbery case) पहुंचे और व्यवसायियों से मुलाकात की. लेकिन इस दौरान लोगों में सांसद के रवैये को लेकर गुस्सा देखने को मिला.

व्यापारियों ने सारण सांसद की लगायी क्लास: 1 करोड़ लूट की घटना के 16 दिन के बाद सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की निद्रा भंग हुई. सांसद महोदय व्यापारियों को सांत्वना देने के लिए काशी बाजार स्थित पीएन ज्वेलर्स पहुंचे. इसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने सारण के सांसद महोदय की जमकर क्लास लगायी. उन्हें आड़े हाथों लेते हुए व्यवसायियों ने कहा कि ऐसे सांसद का क्या काम जो हमारी मदद नहीं कर सके. व्यापारी वर्ग सारण के सांसद के इस व्यवहार से काफी आहत हैं. साथ ही व्यापारियों का कहना है कि हम अपनी परेशानी बता ही रहे थे लेकिन इसी बीच सांसद बीच से ही उठ कर चले गए.

राजीव प्रताप रूडी का बयान: वहीं राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस घटना पर हम सभी ने चिंता व्यक्त की है. उम्मीद है कि अनुसंधान के क्रम में अपराधी पकड़े जाएंगे. ऐसी घटनाएं चिंता का विषय है. बिहार के सीएम ऐसे मामलों पर तत्परता से लगे हुए हैं. मुझे विश्वास है कि रास्ता निकलेगा.

1 करोड़ की हुई थी लूट: 28 मार्च 2022 को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था. बंदूक के बल पर एक ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश करीब एक करोड़ रुपये के गहने लूटकर फरार हो गए. छह की संख्या में आए लुटेरों ने डायमंड और सोने के गहनों को झोले में भरा और जब तक लोग कुछ कर पाते घटना को अंजाम दे दिया. पूरा मामला छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के काशी बाजार का है. जानकारी के अनुसार, लूट की घटना के दौरान अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी की थी.

स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग: इस घटना के बाद बुधवार को भी अपराधियों ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दिया. सारण के मरोड़ा थाना अंतर्गत ओल्हनपुर बाजार में बुधवार की देर शाम दुकान बंद करते समय बाइक सवार तीन अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूट (Robbery from Businessman in Saran) के इरादे से गोली चलायी. गोली उनके सिर के पास से निकल गयी, लेकिन छर्रा उनके सिर में लग गया. जिससे वह लहुलूहान हो गये. इसके बाद बदमाश एक लाख के जेवर उठा ले गये. वहीं एक और घटना में मरहौरा के एक स्वर्ण व्यवसाई के स्टाफ की गोली लगने से मौत भी हो चुकी है.

व्यवसायियों ने किया रूडी का विरोध: एक बाद एक बड़ी वारदातों से स्वर्ण व्यवसायी अपनी सुरक्षा को लेकर दहशत में हैं. 28 मार्च की घटना के खिलाफ सभी ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. इसको लेकर व्यापारियों ने एक दिन अपनी दुकानें भी बंद रखीं थी. सारण पुलिस ने घटना के 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था. लेकिन आज तक अपराधी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं. ऐसे में स्वर्ण व्यवसायी दहशत और गुस्से में हैं.

