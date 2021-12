सारण: बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी आज देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान सभी बैंक दो दिन तक बन्द (Bank Closed For Two Days) रहेंगे. सारण में भी बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण बिल का विरोध (Protest of bank privatization) किया.





दो दिवसीय बैंक हड़ताल के पहले दिन आज जिले के सभी हड़ताली बैंक कर्मियों ने सभी प्राइवेट और सरकारी बैंकों को बंद कराया और सभी बैंकों के मुख्य द्वार पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया. भारतीय स्टेट बैंक की छपरा की मुख्य शाखा पंकज सिनेमा रोड पर सभी हड़ताली बैंक कर्मचारी एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सभी ब्रांचों में गए और सभी जगह पर कामकाज पूरी तरह से बंद करवाया.

बता दें कि कर्मियों के बैंकों के द्वारा निजीकरण के विरोध में दो दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है. आज पहले दिन सभी बैंकों के कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल पर हैं. वहीं, कई बैंकों के तो ताले तक नहीं खुले बैंक कर्मियों ने बताया कि, केंद्र सरकार जिस तरीके से बैंकों के निजीकरण कर रही वह पूरी तरह गलत है. जिसके विरोध में सभी बैंक कर्मचारी अपनी अस्मिता के लड़ाई के लिए दो दिवसीय हड़ताल में शामिल हुए हैं.

हड़ताली बैंक कर्मियों ने देश के वित्त मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा बैंक का निजी करण तुरंत बंद किया जाए नहीं तो उसके लिए बड़ा आंदोलन होगा. बैंककर्मियों ने बीएसएनएल, रेल और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निजी करण के खिलाफ भी आवाज बुलंद की. साथ ये भी कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ निजी करण बढ़ावा दे रही है. इसके लिए कर्मचारियों को अपनी अस्मिता के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी.

वहीं, यूनाइटेड बैंक फोरम के महासचिव विजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, सरकार बैंकों को लेकर जो नीति बनाने की बात कर रही है, निजीकरण को लेकर बिल ला रही है, वो गलत है. इसका हमलोग विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी दो दिन बैंक हड़ताल की गई है और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमलोग अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे.



