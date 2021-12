पटनाः बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी आज देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान सभी बैंक दो दिन तक बन्द (Bank Closed For Two Days) रहेंगे. पटना में भी बैंकर्स ने बैंक के सामने जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निजीकरण बिल का विरोध (Protest of bank privatization) किया.

राजधानी के वीरचंद पटेल पथ पर पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया. बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार निजीकरण बिल लाने की तैयारी कर रही है. जिसका हम विरोध करते हैं. सरकार जब तक ये फैसला वापस नहीं लेगी, हमलोग हड़ताल करते रहेंगे.

'बैंक कमर्चारी संघ के सुनील कुमार का कहना है कि इससे आम जनता को भी काफी दिक्क्क्त होगी. बैंक अगर निजी होगा तो जनधन खाते की राशि जो गरीबो की है, पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी जो ठीक नहीं है. हमलोग निजीकरण का पुरजोर विरोध कर रहे हैं. जनता के हित को लेकर मोदी सरकार ने सोचना बंद कर दिया है. बैंकों के निजीकरण से जनता को काफी घाटा है. आज हमलोग अपनी दो दिन की सैलरी कटवाकर प्रदर्शन कर रहे हैं'- सुनील कुमार, सचिव बैंक कमर्चारी संघ



वहीं, यूनाइटेड बैंक फोरम के महासचिव विजय कुमार मिश्रा ने कहा कि सरकार की नीति बिल्कुल गलत है, सरकार बैंकों को लेकर जो नीति बनाने की बात कर रही है, निजीकरण को लेकर बिल ला रही है, वो गलत है. इसका हमलोग विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अभी दो दिन बैंक हड़ताल की गई है और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमलोग अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाएंगे.



