सारणः तेलपा मोहल्ले में एक बच्ची की बालू लदे वाहन से कुचल कर हुई मौत के बाद आक्रोशित सैकड़ों स्थानीय लोगों ने डीएम और एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन (People Protest At DM And SP Office) किया. जिसमें स्कूली छात्र-छात्राएं भी शामिल हुईं. एसपी और डीएम कार्यालय का घेराव करते हुए टाउन थाना इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग (Demand To Suspend Inspector In Chapra) की गई.

दरअसल सड़क हादसे में बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की थी कि इस सड़क पर बालू लदे वाहनों का परिचालन नहीं किया जाए. मोहल्ले वालों की इस अपील का असर हुआ और 1 से 2 दिन बालू लदे वाहनों का परिचालन नहीं हो सका. लेकिन इसके बाद वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया.

डीएम और एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

जब स्थानीय लोगों ने इन वाहनों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और लोगों को रोकने की कोशिश की. साथ ही पुलिसकर्मियों के बंधक बनाए जाने का एक एफआईआर भी स्थानीय लोगों पर टाउन थाना इंस्पेक्टर ने दर्ज करा दिया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है.

सैकड़ों लोगों के साथ मृत बच्ची के स्कूल के सभी छात्र और छात्राओं ने भी विरोध में प्रशासनिक कार्यालय का घेराव किया. पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए एफआईआर वापस लेने और टाउन थाना के इंस्पेक्टर को निलंबित करने की मांग की गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर डीएम और एसपी ने सुनवाई नहीं की तो हम आगे डीआईजी और कमिश्नर से मिलकर कार्रवाई के लिए कहेंगे. बाद में जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने सभी को समझा-बुझाकर घेराव खत्म कराया.



