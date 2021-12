सारण (गड़खा): बिहार के सारण जिले (Road Accident in Saran) में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. अनियंत्रित गति से आ रही एक ट्रैक्टर की ठोकर से सड़क हादसे में एक युवक की मौत (Youth Died in Road Accident in Saran) हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच-722 पर गड़खा थाना क्षेत्र के भैसमरा के नजदीक की बताई जा रही है.

ये भी पढ़ें- मोतियाबिंद ऑपरेशन मामला: अब तक 15 लोगों की निकाली गई आंखें, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे

मृतक की पहचान पीरौनाडीह निवासी स्वर्गीय वकील मांझी के 19 वर्षीय पुत्र अमरदीप मांझी के रूप में हुई है. वहीं, अमरनाथ मांझी घायल हो गया. मिली जानकारी के अनुसार मृतक अमरजीत अपने घर से अलोनी जा रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में ग्रामीणों ने इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शव पोस्टमार्टम होकर आने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 722 भैसमरा के नजदीक रख कर सड़क जाम कर दिया. नाराज ग्रामीण मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता एवं ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे. बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को समाझाकर किसी तरह सड़क जाम हटाया.

ये भी पढ़ें- जातीय जनगणना पर संसद में केंद्र के जवाब से JDU नाराज, दिनेश चंद्र यादव ने की पुनर्विचार की मांग

ये भी पढ़ें- ममता के बयान पर बोली कांग्रेस, 'हमारे बिना भाजपा को नहीं हरा सकते'

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP