समस्तीपुरः बिहार के समस्तीपुर में जमीनी विवाद (land Dispute In Samastipur) को लेकर बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की. जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. मामला विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकहबीब पंचायत के शाहपुर परोही गांव का है. जहां जमीन विवाद में घर में घुसकर एक ही परिवार के 15 लोगों (15 Injured In Fight In Samastipur) के साथ मारपीट की गई. पड़ोस के लोगों ने सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. जहां आपातकालीन वार्ड में सभी का इलाज किया जा रहा है.

पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा थाः समस्तीपुर में मारपीट मामले में जख्मी विजय पासवान ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी से जमीन मामले को लेकर विवाद चल रहा था. कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी. इसी विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर विजय पासवान, प्रेमलाल पासवान, आशा देवी, रासो देवी, शांति देवी, हीरा देवी, देवंती देवी, वीणा देवी, करीना कुमारी, निभा देवी, मौसम देवी, रामदयाल पासवान, संतोष पासवान, नटेरन पासवान और शिवदयाल पासवान के साथ मारपीट की गई.

''घटना के बारे में जानकारी मिली है. जमीन विवाद में दो पक्षों को बीच झड़प हुई है. पीड़ित की ओर से शिकायत दर्ज करायी गयी थी. जांच की जा रही है. मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी.'' संदीप पाल, थानाध्यक्ष, विभूतिपुर