सहरसा: बिहार के सहरसा में तेज रफ्तार का कहर (Road Accident in Saharsa) जारी है. सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. ताजा घटना में बेलोरो पिकअप और स्कार्पियों की टक्कर में एक लड़की की मौत (Girl Die in Road Accident IN Saharsa) हो गई.

ये भी पढ़ें- बक्सर सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 5 पहुंची, बस से स्कॉर्पियो की हुई थी सीधी टक्कर

पटना से नौहट्टा लौटने के क्रम में महिषी थाना क्षेत्र के बलुआहा पेट्रोल पंप के नजदीक बोलेरो और स्कार्पियो में जोरदार टक्कर हो गई. जिमसें एक बच्ची की मौत हो गई. वहीं स्कार्पियो चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. दुर्घटना के बाद जख्मी स्कार्पियो चालक सिंटू कुमार पासवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सड़क हादसे में लड़की की मौत: मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना के बाद स्कार्पियो सवार एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं स्कार्पियो चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घटना के बाद जख्मी स्कार्पियो चालक सिंटू कुमार पासवान को इलाज के लिए सहरसा सदर अस्पताल लाया गया. जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. मृतक बच्ची की पहचान वीरेंद्र गुप्ता की 15 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी के रूप में हुई है, जो नौहट्टा की रहने वाली थी.

ये भी पढ़ें- सड़क किनारे खेल रही बच्ची को ट्रैक्टर ने रौंदा, मौके पर मौत

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP