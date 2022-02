बक्सर: बिहार के बक्सर में बस और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर (Collision between bus and Scorpio in Buxar) हो गई. भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत मौके पर ही हो गई (Three People Died in Road Accident) है, जबकि कई लोग घायल हो गए. सभी घायलों को साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 84 की है.

जानकारी के मुताबिक सड़क हादसा कृतसागर गांव के समीप एनएच 84 पर हुआ. जिसमें तिवारी ट्रांसपोर्ट की सवारी बस और स्कॉर्पियो कार जिसका नंबर BR44P 5019 है, दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई. बस और स्कॉर्पियो के ड्राइवर समेत स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, घायलों की संख्या दर्जनों में बताई जा रही है, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी कृष्णाब्रह्म धरहरा गांव से ब्रह्मपुर की ओर बारात लेकर जा रही थी. तभी उधर से तेज गति में आ रही बस बेकाबू हो गई और भीषण सड़क हादसा हो गया. सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस पहुंची हुई है.

