सहरसा: बिहार के सहरसा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत (Three killed in road accident in Saharsa) हो गयी. बस की चपेट में आने से बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी. यह हादसा घटना सहरसा सोनबरसा राज पथ (Saharsa Sonbarsa Raj Path) के नवटोलिया के पास हुआ. मृतकों में दस साल का एक बालक (Three killed in in Saharsa) भी शामिल है. वहीं, एक की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. लोगों में मातम पसरा है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मुंडन संस्कार में शामिल होने के लिए कुछ लोग बाइक से जा रहे थे. तभी एक अनियंत्रित बस ने बाइक को रौंद दिया. जिससे बाइक सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. मृतकों में दस साल का एक बच्चा भी शामिल है. घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त कर लिया. बस के मालिक का पता लगाया जा रहा है.

वहीं, दूसरी घटना महिषी थाना क्षेत्र के तेघरा बांध पर हुई. जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है. घायल शख्स का नाम संजय राम बताया जा रहा है. सदर थाना क्षेत्र के कहरा कुटी के पास भी यात्रियों से भरी एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. ऑटो में छह लोग सवार थे. सभी ऑटो सवार बुरी तरह घायल हो गये. उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

