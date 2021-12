सहरसा: बिहार में कोरोना (Corona In Bihar) जांच और टीकाकरण कार्यक्रम में फर्जीवाड़े ( Fraud In RTPCR Test And Covid Vaccination ) की खबरें लगातार सामने आ रही है. गया और अरवल के बाद अब सहरसा से भी इसी तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जिले के नवहट्टा पीएससी (Nauhatta PHC Covid-19 Beneficiaries List) से जुड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन के सोशल साइट पर कोविड-19 लाभार्थियों की सूची में कई तरह की गड़बड़ियां (List Of Vaccinated People of Saharsa) उजागर हुई हैं.

इस कंप्यूटराइज्ड पीडीएफ फाइल में पीएम नरेंद्र मोदी , कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अभिनेत्री राखी सांवत, अभिनेता रणबीर कपूर, गायिका रानू मंडल, सहरसा डीएम कौशल कुमार और एसपी लिपि सिंह को 24 अक्टूबर को फर्स्ट डोज देने के दस्तावेज सामने आए हैं. सूचना वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पुष्टि करने में लग गया है कि, यह सूची सही है या किसी कर्मी ने गलती की है.

सभी के नामों के आगे उनके मोबाइल नम्बर भी अंकित हैं लेकिन, सभी नम्बर लगभग गलत हैं. एक ही मोबाइल नम्बर कई नामों के आगे अंकित है. सेलिब्रिटी का नाम डालने के साथ ही एक ही सीरीज के मोबाइल नम्बर डाल दिये गए हैं. जिनका सिर्फ आखरी दो अंक अलग-अलग है. इस पीडीएफ फाइल में एक और गलती यह दिख रही है कि, फर्जी रूप से डाले गये सेलिब्रिटी के वेक्सिनेशन के लिए जमा दिखाए गये आईडी प्रूफ में आधार कार्ड की जगह वोटर आईडी कार्ड दिखाये गये हैं.

आईडी प्रूफ के लिए वोटर आईडी कार्ड दिखाए जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि, उन नामों के आगे अंकित मोबाइल नम्बर पर कोई मैसेज नहीं भेजा जा सके. चर्चा है कि, यदि यह सूची सही है तो स्वास्थ्य विभाग कई लोगों पर कार्रवाई कर सकता है. बहरहाल विभागीय जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकती है.

बता दें कि अरवल के करपी पीएचसी से भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है. मामला 27 अक्टूबर का है, जहां आरटीपीसीआर जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी शिकायत आई. जांच की लिस्ट में बड़े बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं के नाम की जांच में एंट्री हैं. ये नाम फर्जी तरीके से डाले गए हैं. जिनके नाम और मोबाइल नंबर भी पूरी तरीके से गलत है. पता और मोबाइल नंबर की जांच की गई तो पूरी तरह से फर्जी पाई गई. जिस व्यक्ति की मोबाइल नंबर एंटर की गई वह कोई तो बक्सर के रहने वाले है तो कोई झुमरीतिलैया और हरिद्वार जैसे स्थान पर निवास कर रहे हैं. सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, (PM Narendra Modi), गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) और फिल्‍म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Actress Priyanka Chopra) जैसे लोगों के नाम शामिल हैं. मामला उजागर होने के बाद दो डाटा ऑपरेटरों को नौकरी से हटा दिया गया.

वहीं गया जिले टेकारी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, राबड़ी देवी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को टीके की पहली डोज ( Mangal Pandey Gets First Dose Of Corona Vaccination In Gaya) देने के दस्तावेज सामने आए थे.

दरअसल, बिहार सरकार ने 5 दिसंबर को कोरोना से हो चुकी मौतों की संख्या को एडजेस्ट किया है. एक दिन में 2,424 मौत के आंकड़ों की बढ़ोतरी की है. इस प्रकार से अब राज्य में कोरोना की दूसरी व तीसरी लहर में जान गंवाने वालों की संख्या 12,089 हो गई. अब तक यह आंकड़ा 9664 था. बिहार सरकार के आंकड़े में छह महीने में दूसरी बार यह बदलाव किया गया.

बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, दो दिसंबर तक बिहार में कोरोना से हुई कुल मौतों की संख्या 9664 थी. वहीं, तीन दिसंबर को 2425 को इसमें जोड़ा गया. बताया जाता है कि बिहार सरकार के आंकड़ों में यह बदलाव पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ था. बक्सर में कोरोना से हुई मौतों को सरकारी आंकड़ों में शामिल नहीं करने पर हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई थी.

