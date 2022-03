सहरसा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar ) लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Saharsa) जारी है. जबकि पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है. ताजा मामला सहरसा रेलवे स्टेशन का है. जहां आरपीएफ ने हाटे बजारे एक्सप्रेस से 76 बोतल विदेशी बरामद (Liquor Recovered in Saharsa ) किया है. जिसे एक ट्रॉली बैग में छिपाकर रखा गया था. हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

बता दें कि होली के त्यौहार को लेकर रेलवे सुरक्षा बल की टीम इंस्पेक्टर वंदना कुमारी के नेतृत्व में ट्रेनों की चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान सियालदह से सहरसा आने वाली हाटे बजारे एक्सप्रेस के पहुंचने पर आरपीएफ की टीम ने सभी कोच की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उन्हें एक लावारिस ट्रॉली बैग मिली. जिसको खोलकर देखा तो उसमें 76 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई. जिसे रेलवे सुरक्षा बल ने जब्त कर लिया.

इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर वंदना कुमारी ने बताया कि सियालदह से सहरसा आने वाली हाटे बजारे एक्सप्रेस के प्लेटफार्म पर आने पर उसकी तलाशी ली जा रही थी. इस दौरान सामान्य कोच के सीट के नीचे एक लावारिस ट्रॉली बैग मिली. जिससे विदेशी शराब बरामद हुई है. जिसमें 180 एमएल के 72 बोतल और 750 एमएल के 4 बोतल हैं.

