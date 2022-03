पटना: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला राजधानी पटना का है जहां शराब तस्करी के लिए तस्कर एक से एक नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं. तस्करों ने गाड़ी में फर्जी युवा जदयू उपाध्यक्ष का बोर्ड लगाकर शराब तस्करी करना शुरू कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने भारी मात्रा में महंगी विदेशी शराब और हथियार के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार (Two Arrested For Liquor Smuggling In Patna) किया है.

पटना में JDU नेता का बोर्ड लगाकर शराब तस्करी: बता दें कि गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टलनुमा लाइटर, 14 बोतल विदेशी और 462 पीस टेट्रा पैक शराब, एक देसी पिस्टल, एक रायफल, 2 मैगजीन, 7.65 एमएम की 36 जिंदा कारतूस के साथ प्वाइंट 32 एमएम के 4 जिंदा कारतूस बरामद की गई है. शराब तस्कर राज किशोर राय के दीघा स्थित घर से फर्जी जदयू युवा उपाध्यक्ष का एक बोर्ड भी बरामद किया गया है. इस मामले में पुलिस ने राज किशोर राय समेत उसके बेटे राम कुमार को गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस राज किशोर राय के मकान को सील करने की कार्रवाई में जुट गई है.

जदयू नेता के नाम का बोर्ड लगाकर पटना में शराब तस्करी



गुप्त सूचना पर दीघा में पुलिस की छापेमारी: दरअसल, पुलिस को झांसा देने के लिए JDU पार्टी का फर्जी बोर्ड गाड़ी में लगाकर शराब की तस्करी की जा रही थी. पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (Patna SSP On Liquor Smuggling) ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दीघा इलाके के रामजीचक यादव गली में विदेशी शराब का कारोबार फल-फूल रहा है. पुलिस ने पहले पुख्ता जानकारी इकट्ठा करने के बाद पटना सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर डीएसपी, दीघा थाना प्रभारी और ALTF की टीम के साथ दीघा के रामजीचक यादव इलाके के रांजकिशोर राय के घर पर छापेमारी की गयी. इस दौरान राज किशोर राय के घर से भारी मात्रा में विदेशी महंगे ब्रांड की शराब, हथियार समेत जदयू युवा उपाध्यक्ष का बोर्ड मिला.

पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पटना पुलिस: पटना एसएसपी ने बताया कि, शराब की तस्करी के लिए पार्टी से संबंधित बोर्ड का इस्तेमाल पुलिस से बचने के लिए किया जाता रहा होगा. वहीं इस मामले में संलिप्त अन्य तस्करों की तलाश शुरू कर दी गई है. तस्कर राजकिशोर शराब की खेप कहां से लाता था और इसमें और कितने लोग जुड़े हैं, पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है. एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी राजकिशोर पहले भी हत्या समेत कई मामलों में जेल जा चुका है.

