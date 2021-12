सहरसा: बिहार के सहरसा में महिला थाना (Mahila Thana in Saharsa) और SC-ST थाना के नए भवन (Construction of New Building of SC ST PS in Saharsa) का सहरसा पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने नींव रखी. लगभग 4 करोड़ की लागत से नए थाना भवन का निर्माण किया जाएग. पूर्व में बने महिला थाना, SC ST थाना एक ही कैंपस में बना हुआ था. कैंपस बड़ा था लेकिन भवन छोटा था. जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी. इसिलिए महिला थाना, SC-ST थाना बनाया जा रहा है.

लगभग 4 करोड़ की लागत से नए थाना भवन का निर्माण किया जाएगा. इसका आज पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह, महिला थाना प्रभारी प्रेमलता भुपा श्री ने पहला ईंट डालकर नए भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया.

'महिला थाना, SC-ST थाना बनाने की राशि आवंटित हुई है. कार्य आज से प्रारंभ किया जा रहा है. ये सहरसा के लिए शुभ दिन है.' - लिपि सिंह, पुलिस अधीक्षक

