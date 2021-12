शेखपुरा: बिहार में कोरोना संक्रमण (corona infection in bihar) के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) और ओमीक्रॉन की आशंका के बीच एक बार फिर शेखपुरा में 5 बच्चे कोरोना संक्रमित (Children Corona Positive In Sheikhpura) पाये गये हैं. एक दिन पहले ही शेखपुरा में एक साथ 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे. सभी 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव शिक्षक से संक्रमित हुए थे. इस खबर के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

बता दें कि एक शिक्षक की लापरवाही के कारण सदर प्रखंड के कैथवां गांव में कोरोना विस्फोट हुआ है. जिसमें एक दर्जन से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिससे स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पूरे गांव में हड़कंप का माहौल बना हुआ है. जिसके बाद आनन-फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम सोमवार को गांव में कोरोना जांच शिविर लगाकर उक्त शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे सभी बच्चों का कोरोना जांच किया गया था. जिसमें कुल 13 बच्चे संक्रमित मिले थे.

दरअसल, 23 दिसंबर को कोरोना संक्रमित मिले शिक्षक अभिषेक कुमार घर-घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था. जहां वह दर्जनों बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे रहा था. लेकिन उक्त शिक्षक की लापरवाही के कारण अब तक 18 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं. वही, संक्रमित शिक्षक की मां भी संक्रमित पायी गयी है. इस दौरान उक्त शिक्षक द्वारा लापरवाही का परिचय देते हुए बैंगलोर फरार हो गया है. जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की बात की जा रही है.

सिविल सर्जन डॉ.पृथ्वीराज ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि था कैथवां गांव में संक्रमित की सूचना मिलने पर शिविर लगाकर बच्चे और उनके परिजनों का जांच किया गया. जहां रविवार को पांच बच्चे और सोमवार को कुल 13 बच्चे संक्रमित मिले. सीएस डॉ.पृथ्वीराज ने कहा कि सोमवार को एक साथ 13 संक्रमित मिलने के कैथवां गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थीा. इसी बीच और पांच बच्चों के संक्रमित होने की सूचना आयी है.

दरअसल, कैथमा गांव निवासी शिक्षक अभिषेक कुमार के संक्रमित होने के कारण ही गांव के बच्चे कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं. इस लापरवाही से ग्रामीणों में भी शिक्षक के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है. वही, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शिक्षक की अब तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी नहीं मिली है, आखिर वह शिक्षक किस प्रकार से कोरोना संक्रमण के चपेट में आया है. लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि किसी शादी-विवाह कार्यक्रम में भाग लेने पर वह संक्रमित हुआ है.

