पटना: भोजपुरी की स्टनिंग एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Video Of Akshara Singh Viral)आए दिन कोई न कोई वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं. वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बेहद ही एक्टिव हैं और वे अक्सर चर्चा में भी रहती हैं. अब इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के मशहूर रेसलर और बिग बॉस के उपविजेता 'द ग्रेट खली' को भोजपुरी (The Great Khali Said Bhojpuri Dialogue ) सिखाती नजर आई हैं. अक्षरा इस वीडियो में एक रोमांटिक डायलॉग भोजपुरी में बुलवाती नजर आईं हैं, जो खूब वायरल भी हो रहा है.

दरअसल, अक्षरा और द ग्रेट खली धनबाद में आयोजित मैथन स्टील के एनुअल डीलर मिट मिले थे. जहां स्टेज पर अक्षरा से खली को भोजपुरी में रोमांटिक डायलॉग बुलवाने को कहा गया. जिसके बाद अक्षरा ने उनसे डायलॉग बुलवा ही लिया. अब तक सबको रेसलिंग में चित करने वाले खली ने भोजपुरी में कहा कि 'हम रउवा सबसे बहुत प्यार करी ला'. खली के इस डायलॉग से वहां खूब तालियां भी बजी, जिसके बाद अक्षरा ने कहा कि, बहुत अच्छा लगता है, आप सबों के मुंह से भोजपुरी सुनकर.

अक्षरा सिंह ने खली से भोजपुरी में बुलवाए डायलॉग

वहीं, अक्षरा ने अपने इंस्टाग्राम पर पहले पोस्ट में लिखा - जितने आप विशाल हैं, उतना ही विशाल और सुंदर आपका मन है. गॉड ब्लेस यू। इसके बाद अक्षरा ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जहां हो ग्रेट खली, वहां किसी की न चली. बता दें कि अक्षरा सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो रील्स बनाती हैं जिसे लोग खूब पसंद करते हैं. एक बार फिर उनका वीडियो वायरल हो रहा है. भोजपुरी के दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

