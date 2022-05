रोहतास: बिहार में अपराधी (Crime in Bihar) लगातार पुलिस को खुली चुनौती देते हुए ताबड़तोड़ आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला रोहतास जिले का है, जहां दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या (Youth Shot Dead in Rohtas) कर दी. डेहरी थाना क्षेत्र के मथुरी मड़ई टोला की घटना बताई जा रही है. मर्डर की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक का नाम गुलाम अली उर्फ सोनू बताया जा रहा है जो मथुरी टोला का ही निवासी था.

ये भी पढ़ें- 'प्रेमी ने खेत में प्रेमिका को मिलने बुलाया, संबंध के लिए राजी नहीं हुई तो मार डाला'

युवक की गोली मारकर हत्या: वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह वह अपने मां से कुछ रुपए मांग रहा था जिसके बाद वह घर से निकला और थोड़ी देर के बाद खबर आई की गुलाम अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना की सूचना मिलने के बाद भी तीन घंटे देर से पुलिस मौके पर पहुंची. मौकेर पर पहुंचकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और आसपास छानबीन की. मिली जानकारी के अनुसार आसपास के झाड़ियों से शराब की बोतल, पानी की खाली बोतल और ताश के पत्ते मिले हैं. पुलिस इन सभी बिंदुओं को जोड़ कर मामले की जांच कर रही है.

बदमाशों के हौसले बुलंद: मृतक युवक के बड़े भाई ने बताया कि सोनू अपनी बाइक की मरम्मत के लिए मां से पैसे मांग रहा था लेकिन थोड़ी देर के बाद वह घर से कहीं चला गया. बाद में सूचना मिली की उसकी हत्या हो गई है. मृतक के भाई असरफ अली ने गुलाम अली के साथ रहने वाले लड़कों पर ही साजिश की आशंका व्यक्त की है. पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. एसपी आशीष कुमार भारती ने बताया कि गोली मारकर हत्या के मामले में विभिन्न पहलुओं की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

जज के घर चोरी: बता दें कि मंगलवार 17 मई को रोहतास के बिक्रमगंज में अनुमंडल न्यायालय (Sub-Divisional Court in Bikramganj) के सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के आवास पर तीन अपराधियों ने दिनदहाड़े लूटपाट (Robbery at judge residence in Rohtas) की थी और मौके से फरार हो गए थे. गौरतलब है कि पानी पीने के बहाने जज साहब के घर में घुसे अपराधियों ने उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और लूटपाट कर फरार हो गये. घटना जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गयी है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.