रोहतास: बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आम लोगों की बात कौन करे, आला अधिकारियों और माननीयों तक को नहीं बख्श (Crime in Bihar) रहे हैं. इस बार अपराधियों ने जज को निशाना बनाया है. रोहतास के बिक्रमगंज में अनुमंडल न्यायालय (Sub-Divisional Court in Bikramganj) के सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के आवास पर तीन अपराधियों ने दिनदहाड़े लूटपाट (Robbery at judge residence in Rohtas) की तथा चलते बने. पानी पीने के बहाने जज साहब के घर में घुसे अपराधियों ने उनकी पत्नी को बंधक बना लिया और लूटपाट कर फरार हो गये. घटना जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गयी.

जज को खोजते आये थे अपराधी: बताया जाता है कि बिक्रमगंज कोर्ट में पदस्थापित प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी महेश्वर नाथ पांडे कोर्ट गए थे. उसी दौरान तीन अपराधी उनके घर पर पहुंचे तथा जज साहब को खोजने लगे. जब जज की पत्नी गुंजा देवी ने बताया कि जज साहब तो कोर्ट गए हैं. इसके बाद अपराधियों ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा. जैसे ही जज के घर की नौकरानी पानी लाने अंदर गई, तीनों अपराधियों ने जज की पत्नी को बंधक लिया और मारपीट करने लगे. उनकी 5 साल की बेटी को पिटने लगे. अपराधियों ने अलमारी में रखे 50 हजार रुपये निकास लिये. जज की पत्नी के आभूषण खुलवा लिए. सिविल जज महेश्वर पांडे ने बताया कि 50 हजार नगदी के अलावे लगभग 2 लाख के आभूषण की लूटपाट हुई है. उनकी पत्नी और बच्ची के साथ मारपीट भी की गई है.

पुलिस के दावों की खुली पोल: जिस समय अपराधियों ने धावा बोला था, उस समय घर में जज की पत्नी तथा बेटी के अलावे एक नौकरानी थी. दिनदहाड़े तीनों को कब्जे में लेकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया. अपराधियों के जाते ही जज की पत्नी ने फोन कर वारदात के बारे में बताया तो हड़कंप मच गया. मौके पर बिक्रमगंज थाना की पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी पहुंचे. साथ ही कई न्यायिक अधिकारी भी पहुंच गए. दिनदहाड़े इस प्रकार की घटना ने पुलिस प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है.

जांच में जुटी पुलिस: बता दें कि जज के रहने के लिए आवास एकांत इलाके में है. पहले भी इस इलाके में अपराधियों को भटकते देखा गया था. न्यायिक अधिकारियों ने कई बार इसके लिए सुरक्षा की डिमांड भी की थी. बिक्रमगंज थाना ने घटना की पुष्टि की है और बताया है कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर जांच में जुटी है. फिलहाल तीनों लुटेरों की पहचान की कोशिश की जा रही है. माना जा रहा है कि किसी नजदीकी ने ही इस लूट की घटना को अंजाम दिया है.

