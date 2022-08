रोहतासः बिहार के रोहतास में काराकाट थाने के एसएचओ और चौकीदार को रोहतास के एसपी आशीष भारती ने निलंबित कर दिया है. दरअसल काराकाट प्रखंड के जयश्री गांव में पिछले रविवार को एक व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत (Suspicious Death Due to Drinking Alcohol In Rohtas ) हो गई थी. उसी मामले में रोहतास के एसपी आशीष भारती ने तत्काल प्रभाव से बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) में लापरवाही बरतने के आरोप में काराकाट थाने (Karakat Police Station In Rohtas)के एसएचओ दिवाकर कुमार और जयश्री गांव के चौकीदार रकीब खान को सस्पेंड कर दिया है.





रिटायर्ड CI की हो गई थी मौतः काराकाट प्रखंड के जयश्री गांव में पिछले रविवार को रिटायर्ड सर्किल इंस्पेक्टर श्रवण राम की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी. इस मामले में मृतक के बेटे राणा प्रताप ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. आवेदन में पिता श्रवण कुमार की मृत्यु शराब पीने के कारण होने की बात कही गई थी. वहीं ग्रामीणों ने दबी जुबान से जय श्री गांव में जहरीली शराब से अन्य लोगों की मौतों तथा आंखों की रोशनी गायब होने की बात कह रहे थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी.





रोहतास के एसपी ने की कार्रवाईः पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए रोहतास के एसपी आशीष भारती ने मामले के जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद यह कार्रवाई हुई. एसपी ने बताया कि शराबबंदी कानून में लापरवाही बरतने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष काराकाट पुलिस अवर निरीक्षक दिवाकर प्रसाद (SHO Diwakar Kumar) तथा जयश्री गांव के चौकीदार रकीब खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ की जा रही है.



''पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने में लापरवाही बरतने के आरोप में थानाध्यक्ष काराकाट पुलिस अवर निरीक्षक दिवाकर प्रसाद तथा जयश्री गांव के चौकीदार रकीब खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा अनुशासनिक कार्यवाई प्रारंभ की जा रही है''- आशीष भारती, एसपी रोहतास

