रोहतासः बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसके बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार और पीने से लोगों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच रोहतास जिले में जहरीली शराब पीने से रिटायर्ड अंचल निरीक्षक की मौत (Suspicious Death Due to Drinking Alcohol) हो गई. मामले की जानाकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामला जिले के काराकट थाना क्षेत्र (Karakat Police Station In Rohtas) के जयश्री गांव का है. मामले की जानकारी मिलते ही बिक्रमगंज के एसडीओ और डीएसपी शशि भूषण सिंह जयश्री गांव पहुंचे और मामले की जांच में जुट गये हैं.

"जहरीली शराब पीने से मेरे पिता की मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. शराब के कारोबारियों के खिलाफ स्थानीय थाने में आवेदन दे चुका हूं. अगर लोकल पुलिस एफआईआर नहीं करेगी तो मैं पटना हाईकोर्ट जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मुझे न्याय चाहिए."- राणा प्रताप बहादुर, मृतक के पुत्र

मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टमः मृतक की पहचान जयश्री गांव निवासी श्रवण राम के रूप में की गई है. मृतक के पुत्र बैंककर्मी राणा प्रताप बहादुर ने कहा कि शनिवार को उनके पिता की शराब पीने से मौत हो गई. शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया गया है. मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले स्पष्ट हो पायेगा. वहीं गांव में शराब पीने से दो अन्य लोगों की संदिग्ध की मौत की खबर आ रही है. बताया जा रहा है पुलिस के भय से परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है.

