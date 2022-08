रोहतास: बिहार के रोहतास में संदिग्ध परिस्थिति में तीन सगे भाइयों की मौत (Suspicious death of three brothers in Rohtas) हो गई है. मृतक तीनों भाइयों में दो भाइयों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. घटना कोचस थाना इलाके की है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है. जहरीली शराब से मौत (Poisonous alcohol death in Rohtas) की आशंका जताई जा रही है.

तीन भाईयों की संदिग्ध मौत: बताया जाता है कि कि कोचस के रहने वाले 60 वर्षीय भगवान चौधरी, 56 वर्षीय राजाराम चौधरी और 52 साल के दशरथ चौधरी की मौत हो गई. राजाराम चौधरी और दशरथ चौधरी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. कोचस थाना पुलिस ने एक दवा की बोतल बरामद की है. जिसकी जांच की जा रही है.

जहरीली शराब से मौती की आशंका: बता दें कि भगवान चौधरी की कल सुबह मौत हो गई. जबकि, बीते रात 9 बजे राजाराम चौधरी और आज सुबह 7 बजे दशरथ चौधरी की मौत हो गई. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि पेट में दर्द, उल्टी और अचानक बीमार होने से सभी की मौत हुई है. मृतक के एक रिश्तेदार ने बताया कि यह लोग कभी-कभी शराब का भी सेवन करते (Hooch Tragedy in Bihar) थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: सभी मृतक एक ही परिवार के होने के कारण परिजनों में मातम छा गया है. घर पर पुलिस आकर पूछताछ की. परिजनों ने बताया कि सभी पहले शराब पीते थे. सभी मछली भात खाये थे. जिसके बाद उल्टी होने लगी और तबियत खराब हुई. वहीं, घटना के संबंध में कोचस थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है.

