वैशाली: बिहार में पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बीच जहरीली शराब पीने से मौतों (Poisonous Liquor Death In Vaishali) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच वैशाली जिले के महुआ में शराब से 4 लोगों की संदिग्धों हालत में मौत के बाद डीएम यशपाल मीणा (DM Yashpal Meena) और एसपी मनीष (Vaishali SP Manish) एक्शन मोड में आ गये. जिले में खोजी कुत्ता और ड्रोन की मदद से पुलिस विभाग और उत्पाद विभाग की टीम ने 63 लोगों को गिरफ्तार किया ( 63 People Arrested In Vaishali) है. इस दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है. वहीं कई जगहों पर देशी शराब को नष्ट भी किया गया है.

"लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है. सबसे पहले रेपुरा से विदेशी नकली शराब के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी. इसके बाद से दियारा क्षेत्र में लगातार देशी शराब के नष्ट करने का काम किया जा रहा है. साथ ही साथ अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है. पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार काम कर रही है." - विजय शेखर दुबे, उत्पाद अधीक्षक

55 लोगों को पुलिस ने पकड़ाः गिरफ्तार 63 लोगों में 55 को पुलिस ने और 8 को उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया. सबसे अधिक राजापाकर थाना क्षेत्र से 30, महुआ से 15, देशरी से 5, राघोपुर दियारा से 7 और जंदाहा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार लोगों में महिला और पुरूष दोनों शामिल हैं.इस अभियान में जिला पुलिस के अलावा एन्टी लिकर टास्क फोर्स, उत्पाद विभाग और डॉग स्क्वायड की टीम शामिल है.

शराब कारोबारियों पर लगातार की जा रही है कारोबारीः उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया है कि कई क्षेत्रों में लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है. सबसे पहले रेपुरा से विदेशी नकली शराब के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी. इसके बाद से दियारा क्षेत्र में लगातार देशी शराब के नष्ट करने का काम किया जा रहा है. साथ ही साथ अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार भी किया गया है. पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार काम कर रही है.

