सासाराम: बिहार के रोहतास में कमला मार्केट में आग (Fire breaks out at Kamala Market in Rohtas) लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थी कि सब कुछ जलकर खाक हो गए. अचानक से आग लगने से आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में रक्सौल जंक्शन पर मालगाड़ी के इंजन में लगी आग, मची अफरा तफरी

रोहतास मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग

मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी: मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडीहा स्थित कमला मार्केट (Kamla Market in Bardiha of Nasriganj police station area) में बीती रात भीषण आग लग गई. जिससे मार्केट के अंदर परचून, खिलौने, कपड़े और किराना की दुकानें जलकर राख हो गई. आग शार्ट सर्किट से (fire started due to short circuit) लगी. स्थानीय लोगों के द्वारा किसी तरह आनन-फानन में फायर बिग्रेड को सूचना देने पर दमकल की गाड़ी मौके पर (fire brigade reached the spot) पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया. तब तक भारी नुकसान हो चुका था.

लाखों का हुआ नुकसान: शुरुआत में किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्‍या हुआ है. कुछ ही देर के बाद लोगों को पता चल गया कि मार्केट में आग लगी है. इसके बाद लोग आग बुझाने में जुट गए साथ ही अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई. दुकानदारों ने बताया कि लाखों का नुकसान हुआ है. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार धुंधू कर मार्केट का ऊपरी मंजिल जल रही है.

ये भी पढ़ेंः सिवान में शार्ट सर्किट से लगी आग, बेटी की शादी के लिए रखे सामान जलकर राख