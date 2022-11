रोहतासः बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) लागू है. इसे सख्ती से लागू करने को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार देर शाम रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के शाहपुर में शराब माफियाओं ने हमला कर 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया (Attack On Police Team In Rohtas) गया था. वहीं पुलिस की गाड़ी के शीशे को भी तोड़ दिया गया था. मामले में 82 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- शराबबंदी कानून के कारण बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी- IRCTC

"शाहपुर गांव में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी. इसी दौरान जब शराब के नशे में कई लोगों को पकड़कर पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया था. तभी कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में पहले से कैद लोगों को भी छुड़ाकर ले गए. पुलिस टीम पर हमला मामले में 32 नामजद और 50 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है."-आमोद झा, घायल पुलिसकर्मी

एएसआई का हत्या का प्रयासः हमले में घायल दारोगा ईश्वरी प्रसाद और एएसआई आमोद झा का इलाज जारी है. छापेमारी में शामिल पुलिस कर्मियों ने बताया कि जब शाहपुर गांव में जब शराबियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पकड़ कर लाया जा रहा था तो स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. इस दौरान कई पुलिसकर्मियों की पिटाई दी गई. हमलावरों ने एएसआई आमोद झा का मफलर से गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई थी. मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिसकर्मी किसी तरह से जान बचाकर भागे. इस दौरान पहले से गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों को भी वहां के लोग छुड़ाकर ले गए.

ये भी पढ़ें- गोपालगंज में ट्रक से 21 लाख की शराब बरामद, एक धंधेबाज गिरफ्तार