जहानाबाद: बिहार में अपराधियों (Bihar Crime News) और असामाजिक तत्वों में पुलिस का खौफ खत्म होता दिख रहा है. तभी तो इन दिनों लगातार पुलिस पर हमले (Attack On Police Team In Vijayanagar Jehanabad ) हो रहे हैं. जिले के टेहटा ओपी विजयनगर में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया. इस हमले में सब इंस्पेक्टर सविता कुमारी (Lady SI Savita Kumari Injured In Jehanabad ) घायल हो गई है. घायल सब इंस्पेक्टर को अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से इलाज के लिए घोसी पीएससी में भर्ती कराया गया है. सब इंस्पेक्टर पर हमला करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बताया जा रहा है कि, पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि, विजयनगर में कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर सविता कुमारी दल बल के साथ विजयनगर गांव में छापामारी करने पहुंची थी. सविता कुमारी छापेमारी के लिए सोनिया देवी नाम की महिला के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी. घर में टीम को घुसने से रोका जा रहा था.

खाकी पर हमला

"गुप्त सूचना मिली थी कि विजयनगर में अवैध शराब की बिक्री भी हो रही है और बनाई भी जा रही है.सूचना मिलने के तहत ही टीम उस स्थान पर छापेमारी करने पहुंची थी. मौके पर एक महिला शराब के नशे में थी.महिला काफी गाली गलौज कर रही थी. जैसे ही मैंने महिला को पकड़ने की कोशिश की, उसने डंडे से मेरे सिर पर प्रहार कर दिया."- सविता कुमारी, घायल सब इंस्पेक्टर

लेकिन सविता कुमारी नहीं मानी और जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करने लगी. तभी घर में प्रवेश करने के क्रम में सोनिया देवी नामक महिला ने लाठी से सब इंस्पेक्टर के सिर पर हमला कर दिया. हमले के बाद सविता कुमारी जमीन पर गिर गई. अन्य पुलिसकर्मी द्वारा उसे उठाकर इलाज के लिए घोसी पीएससी में लाया गया, जहां उनका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है.

पुलिस ने हमला करने वाली महिला सोनिया देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही टीम ने घर का कोना-कोना खंगाला. छापेमारी के दौरान घर से शराब बनाने का कुछ उपकण भी बरामद किया गया है. घटना की सूचना उत्पाद निरीक्षक राजू मिश्रा को दी गई. सूचना मिलने के बाद राजू मिश्रा घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की पड़ताल शुरू की गई. उन्होंने बताया कि, 'पुलिस पर हमला करने वाली गिरफ्तार महिला पर विधि संवत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पता लगाया जा रहा है इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे. सभी को चिन्हित कर उन लोगों पर भी कारवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि, शराब माफिया पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी हालत में जिला में शराब माफियाओं को शराब का कारोबार करने नहीं दिया जाएगा.'

