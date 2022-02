पूर्णिया: जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है. अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं. मामला सहायक थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी के पास का है,जहां बेखौफ अपराधियों ने एक रिटायर्ड सैनिक (Gold chain snatched from retired soldier in Purnea) को अपना निशाना बनाया. इससे पहले गुरुवार की देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर्स से 29 लाख रुपए लूट लूए (29 lakh loot in Purnea) थे.

उनके गले से 15 ग्राम की सोने की चेन को झपट्टा मारकर अपराधी आसानी से फरार हो गए. जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है उससे महज 500 मीटर (Loot near Khazanchi Haat police station) की दूरी पर गुरुवार देर रात अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसाई से नगदी सहित सोने की लूट की घटना को अंजाम दिया था.

पढ़ें- पूर्णिया में ज्वेलर्स से 29 लाख की लूट.. बाइक से आए थे लुटेरे

इन दिनों पूर्णिया में अपराधियों के हौसले बुलंद दिख रहे हैं. अपराधी बेखौफ हो किसी भी घटना को आसानी से अंजाम दे फरार हो जाते हैं. आपको बता दें कि कल (गुरुवार) सहायक खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ही महज 500 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को लूटा था. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अपराधियों के अंदर पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है.

पढ़ें- सीतामढ़ी में CSP संचालक से हथियार के बल पर 2 लाख 10 हजार की लूट

अपराधी पुलिस को चुनौती दे घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं. कल लूट की घटना का पुलिस उद्भेदन करने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. वहीं अपराधी आसानी से उसी थाना क्षेत्र में उसी घटनास्थल के समीप एक और घटना को अंजाम दे फरार हो गए. यह दूसरी घटना पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने आई है अब देखना यह है कि इन दोनों घटनाओं का पुलिस कितने दिनों में उद्भेदन करती है. फिलहाल पुलिस मामले को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है. लेकिन यह भी सच्चाई है कि पुलिस के लिए अपराधी इन दिनों सिर दर्द बन गए हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP