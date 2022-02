सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में (Crime In Sitamarhi) आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए लूट, हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला बथनाहा थाना क्षेत्र के NH-77 पर योगिवाना से मझौलिया जाने वाली सड़क पर योगियाना पेट्रोल पंप के पास का है. जहां, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से 2 लाख 10 हजार रुपये (Two Lakh Looted In Sitamarhi) की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है. बथनाहा में लूटपाट की घटना से गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है.

ये भी पढ़ें- हाजीपुर में झपट्टा मार गैंग का आतंक, शिक्षिका से 65 हजार तो व्यवसायी से 3 लाख की लूट

बता दें कि, पीड़ित सीएसपी संचालक की पहचान मझौलिया पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी रामफेरन महतो के पुत्र रविन्द्र कुमार के रुप में की गई. पीड़ित सीएसपी संचालक रविन्द्र कुमार ने बताया कि, बुधवार को पौने तीन बजे के लगभग मझौलिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से खाताधारकों के बीच वितरण के लिए 2 लाख 10 हजार रूपए लेकर लौट रहा था इसी बीच लगभग 3 बजकर 28 मिनट पर लाल रंग की अपाची बाइक सवार तीन युवकों ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट की है. वहीं बाइक सवार अपराधी रुपए वाला बैग लेकर तेज गति से मझौलिया गांव की ओर भाग निकले. भागने के दौरान अपराधियों में से एक का चप्पल छूट गया था. इस दौरान पीड़ित रविन्द्र लुटेरों में से एक की शिनाख्त कर ली है





वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि, बीते वर्ष 2017 में 8 अगस्त को उसी जगह पर सिंगरहिया निवासी सीएसपी संचालक अभिषेक कुमार से अपराधियों ने दिन-दहाड़े गोली मारकर 1 लाख 20 हजार की लूट की थी. पिछले साल 2021 के 10 अक्टूबर को उसी रोड में 50 हजार की लूटपाट की हुई थी लेकिन पुलिस प्रशासन अबतक मामले का खुलासा नहीं कर पायी है. लूटपाट की घटना का विरोध करते हुए समाजसेवी चंदेश्वर महतो ने बताया कि थाना क्षेत्र से पुलिस का डर खत्म हो गया है. पुलिस पर सीएसपी संचालकों से बैंक से रूपये निकासी के दौरान 500 रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है.

ये भी पढ़ें- खगड़िया में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, वार्ड सचिव चुनाव के दौरान हुआ खूनी खेल

बथनाहा थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि, पुलिस द्वारा लूटपाट की घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. प्रथम दृष्टया संलिप्त अपराधी स्थानीय ही प्रतीत होते हैं. जिसे लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP