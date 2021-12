पटना: पटना-गया रेलखंड (Youth Dies on Patna-Gaya Railway Line) के पोठही स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत (Youth Dies After Hit By Train in Patna) हो गयी. दरअसल, युवक पटना जाने के लिए पोठही स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चल चुकी थी. जिसके बाद युवक दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल कर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी.

मृतक युवक की पहचान मसौढ़ी अनुमंडल के नीमा गांव निवासी रंजीत सिंह के 20 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि धीरज कुमार प्रतिदिन ट्रेन से पटना ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था. मंगलवार को वह पटना जाने के लिए पोठही स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आया. वह प्लेटफार्म पर पहुंचा तो ट्रेन खुल गई थी. इसके बाद धीरज कुमार ने दौड़ कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की तो वह ट्रेन की चपेट में आ गया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गयी.

वहीं, सूचना मिलने पर पहुंची तारेगना जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी होने पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

