पटनाः राजधानी पटना में मंगलवार की सुबह किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है. कंकड़बाग इलाके में अपने साथी की मौत के बाद किन्नरों ने बीच सड़क (Third Gender Ruckus In Patna) पर जमकर बवाल काटा. किन्नरों ने वहां से गुजर रहे लोगों की गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची कंकड़बाग थाने की पुलिस को लाठीचार्ज (Police Lathi charge On Third Genders) करना पड़ा.

बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र ( kankarbagh police station) में चिरैयाटांड़ पुल के नीचे एक किन्नर सन्नी को घायल अवस्था में पाया गया. बाद में अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई. अपने साथी की मौत के बाद किन्नर इकट्टा होकर हंगामा करने लगे. इस दौरान उन्होंने जाम लगा दिया और वहां से गुजर रहे कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की. पुलिस ने मौके पर पहुंच बवाल काट रहे किन्नरों पर लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ा.

वहीं, किन्नरों को समझाने के लिए एएसपी संदीप सिंह अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. लेकिन किन्नर समाज के लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी हाथापाई और मारपीट की. उसके बाद मौके पर मौजूद एएसपी के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी किन्नरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसायीं. पुलिस लाठीचार्ज में कई किन्नर घायल हो गए. इस दौरान किन्नरों ने भी पुलिसकर्मियों पर जमकर पत्थर बरसाए. मौके पर बवाल बढ़ता देख कंकड़बाग थाना प्रभारी ने प्रदर्शन और पत्थरबाजी कर रहे किन्नरों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

किन्नरों का आरोप है कि उनका साथी सोनी किन्नर कल रात अपने जजमान के यहां से गाना बजाना कर लौट रहा था, इसी दौरान उनके साथी सोनी किन्नर की हत्या कर दी गई. अपराधियों ने उसके सीने में गोली मारी. जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे किन्नरों ने श्री राम अस्पताल के बाहर अपने साथी की हत्या पर इंसाफ की मांग करने लगे और हंगामा शुरू कर दिया.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कंकड़बाग थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक के सीने में गोली मारी गई है. इस मामले में एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है. जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.



