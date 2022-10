पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में दो सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे (When will Nitish go for campaigning in byelections) या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है. मुख्यमंत्री का कहना है कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए अभी कार्यक्रम तय नहीं हो सका है. उन्होंने माना कि उनकी पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं. गुरुवार काे चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर गर्दनीबाग ठाकुरबाड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी. मौके पर जदयू के पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे.

तबीयत नासाज हैः इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बहुत पुराना मंदिर है. कई सालों से ठाकुरबारी और चित्रगुप्त जी का मंदिर है. हमारी इच्छा रहती है कि प्रत्येक साल यहां पर पूजा करें. जब उनसे पूछा गया कि चुनाव प्रचार (Suspense on Nitish campaign in byelection) के लिए अब जाइएगा कि नहीं तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता हमारे पार्टी के हैं जो महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने जा रहे हैं. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. ठीक होगा तो फिर देखा जाएगा.

सस्पेंस बरकरारः नीतीश कुमार के बयान से साफ हो गया है कि जिन 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहां चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं यह तय नहीं हो सका है. पहले यह कयास लगायी जा रही थी कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे.

"तबीयत खराब है इसलिए अभी कार्यक्रम तय नहीं हो सका है. पार्टी के लोग जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं"- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री