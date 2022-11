पटना: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10101 पदों पर वैकेंसी (Vacancy in Revenue and Land Reforms Department) निकली है. सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे बिहार के ग्रेजुएट महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्लर्क, आमीन, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 10101 पदों पर वैकेंसी (Vacancy in Bihar) निकली है. इच्छुक उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वैकेंसी: इसमें अमीन के 8244 पद है, क्लर्क के 744 पद, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 758 पद और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 355 पद हैं. उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट और इसके समकक्ष की डिग्री है और आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष है. अधिकतम आयु सीमा में आरक्षण मानदंडों के अनुसार छूट भी दी जाएगी.

16 नवंबर आवेदन की आखिरी तिथि: बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो उम्मीदवार चयनित होंगे उन्हें बिहार सरकार द्वारा सातवां वेतनमान के आधार पर प्रतिमाह वेतन भुगतान किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आवेदन की आखिरी तिथि 16 नवंबर 2022 है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा.

