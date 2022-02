पटनाः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दावों का दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूपी चुनाव में जीत का दावा किया (Union Minister Ashwini Choubey on UP Assembly Elections) है. उन्होंने कहा कि जिस तरह सूरज का पूरब से उगना तय है, वैसे ही यूपी में योगी की सरकार (BJP Claim Victory In UP) बनना तय है. यूपी की जनता सीएम योगी के साथ है और उन्होंने मन बना लिया है कि विकास करने वाली योगी सरकार को ही फिर से जिताएंगे. अब जनता जंगलराज नहीं चाहती है. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखे वार किए.



यह भी पढ़ें- अश्विनी चौबे का दावा- यूपी में फिर से बनेगी योगी की सरकार, 300 से ज्यादा सीटों पर होगी BJP की जीत

उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना है. उससे पहले सभी दल के नेता जीत का दावा कर रहे हैं. भाजपा की ओर से भी मोदी और योगी के बल पर जीत के दावे किए जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सूरज का पूरब में उगना जितना निश्चित है, उतना ही निश्चित यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना है. गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और वहां की जनता फिर से जंगलराज नहीं चाहती है. योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून का शासन कायम किया है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी से हमारे भले ही राजनीतिक मतभेद हों लेकिन उन पर हमला हुआ है, इसे लेकर सरकार चिंतित है. इसी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है लेकिन वह सुरक्षा लौटा कर इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं और चुनाव में उसका फायदा लेना चाहते हैं. बालिका सुधार गृह कांड के मसले पर भी केंद्रीय मंत्री ने चिंता व्यक्त की है. गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवेदनशील हैं और ऐसी घटना में जो कोई दोषी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है. जहां सभी पार्टियां जोर-शोर से जुटी हुई हैं. सत्ताधारी बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, वहीं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बीजेपी की नाकामियों को उजागर कर सत्ता तक पहुंचने की कोशिश में हैं. यूपी में कुल 403 सीटों पर सात चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और तीन व सात मार्च को मतदान होना है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP