1.Y कैटेगरी की सुरक्षा क्यों चाहिए, BJP बताएगी.. लेकिन युवाओं की शंका दूर करना ज्यादा जरूरी'

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार (JDU spokesperson Neeraj Kumar) ने कहा कि बीजेपी नेताओं को सुरक्षा की जरूरत क्यों है, यह तो वही बताएंगे लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि देश के युवाओं के मन में भविष्य को लेकर यदि कोई शंका है तो उसे भी दूर करने की जरूरत है. इसके लिए सार्थक पहल होनी चाहिए.

2.नालंदा में वज्रपात से महिला समेत दो की मौत

नालंदा में वज्रपात (Lightning In Nalanda) से दो लोगों की मौत हुई है. दो अलग-अलग थानों में एक वृद्ध महिला और एक जानवर चराने गये युवक की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुट गई है. पढ़ें पूरी खबर...

3.पटना एयरपोर्ट पर हादसा, स्पाइसजेट विमान के इंजन में लगी आग

इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है. जहां पटना से दिल्ली जानेवाली स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 723 में उड़ान भरने के बाद आग लगने की सूचना आ रही है. खबर में मुताविक प्लैन को सुरक्षित पटना एयरपोर्ट पर उतारने की कवायद जारी है.

4.जयपुर से सिवान आ रही कार से उन्नाव में टकराया कंटेनर, हादसे में 4 लोगों की मौत

उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर कंटेनर ने एक जयपुर से सिवान जा रही कार को टक्कर मार (accident Of People Of siwan in unnaon) दी. कार में सवार 6 लोगों में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दो लोग घायल हुए हैं.

5.VIDEO: पटना में पशु चोरी का वीडियो वायरल, पुलिस की दबिश तेज

बिहार के पटना जिले से मवेशी की चोरी करने का वीडियो सोशल (Cattle Thief video goes viral in Patna) मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रुपसपुर थाने के निवासी अनारस राय के मवेशी की चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है. पढ़ें पूरी खबर....

6.जिस तारेगना रेलवे स्टेशन को उपद्रवियों ने फूंका, जानिए वहां कब तक नहीं चलेगी ट्रेन

तारेगना रेलवे स्टेशन (Taregna railway station) पर अभी फिलहाल कोई भी ट्रेन का परिचालन नहीं होगा, क्योंकि उपद्रवियों ने पूरे स्टेशन पैनल को जला दिया है. लॉकिंग-इंटरलॉकिंग सिस्टम को आग के हवाले कर दिया गया है. वहीं, कुछ मालगाड़ी को मैनुअल तकनीक की सहायता से चलाया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

7.कोसी की धार में बहा निर्माणाधीन पुल का पाया, पानी के तेज बहाव से खिसकी मिट्टी.. 2.27 करोड़ का नुकसान

कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल (Under construction bridge over Kosi river) का पाया बह गया है. कोसी की मुख्य धारा में चार पाया है. जिनमें से एक पाया बह गया है. कोसी नदी पर पुल मुंबई की एफकॉन कंपनी 6.94 किमी लंबा फोर लेन पुल बन रही है. जिसका टोल प्लाजा सिक्स लेन का और सड़क टू लेन का है.

8.गोपालगंज: इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर गायब, मरीज की हालत बिगड़ी तो नाराज परिजनों ने काटा बवाल

गोपालगंज सदर अस्पताल में हंगामा (Ruckus in Gopalganj Sadar Hospital) के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया. इमरजेंसी वार्ड से एक घंटे तक गायब रहे डॉक्टर को मिली शिकायत पर सदर एसडीओ संजीव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन की जाएगी.

9.Firing in Siwan: लूटपाट के दौरान बदमाशों ने युवक को मारी गोली

सिवान में युवक से मोबाइल छीनने (Mobile Snatchers in siwan) के दौरान विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मार दी. गोली लगने से वह घायल होकर वहीं पर गिर पड़ा. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

10. Agnipath Scheme Protest : पालीगंज में प्रदर्शन करने वाले उपद्रवियों की पहचान में जुटा प्रशासन

अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों की पहचान (Protesting In Paliganj Regarding Agneepath Scheme) में प्रशासन जुट गया है. पालीगंज क्षेत्र में हुए दंगे और हंगामा के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है. वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से छात्रों की पहचान की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर..