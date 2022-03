पटना: धनरुआ थाना के पाकड़पुर गांव (Murder In Pakarpur Village Patna) के समीप कुछ लोगों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को बुधवार सुबह हुई. मृतक की पहचान कबाड़ी दुकानदार सतेंद्र प्रसाद के रूप में हुई है. सतेंद्र प्रसाद की कबाड़ की दुकान धनरुआ थाना क्षेत्र के पभेड़ी मोड़ के पास थी. रोज की तरह मंगलवार को भी वो रात में अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर के लिए निकला था. जहां रास्ते में उसे गोली (Firing In Patna) मारी दी गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या: सुबह में सतेंद्र प्रसाद का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है. मृतक के पुत्र ने घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया है. मामले में धनरुआ थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

पुलिस कर रही जांच: मामले में धनरुआ थाना अध्यक्ष दीनानाथ सिंह ने बताया कि मृतक के बेटे के बयान पर मामला दर्ज किया गया है. थाना अध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला जमीनी विवाद का लग रहा है. फिलहाल पुलिस हर बिंदु पर गंभीरता से जांच कर रही है. लेकिन राजधानी में एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है.

अपराधियों के हौसले बुलंद: राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव (Crime in Patna) जारी है. अपराधी बेखौफ होकर हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. चार मार्च 2022 को राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में पेट्रोल पंप से लूट की कोशिश में विफल होने पर अपराधियों ने जमकर (Criminals Open fire At petrol Pump In Patna) फायरिंग की थी. वहीं 12 मार्च को पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के सावरचक हाता इलाके में अपराधियों ने झाड़ियों के पास ईंट-पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या (youth murder in patna) कर दी थी. एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं से लोगों में रोष है.

